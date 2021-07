Russisk hackergruppe forsvant plutselig fra internett. Er det Russland eller USA som sørget for det?

Fredag sa Biden at han var lei av russiske dataangrep. Få dager senere forsvant en av Russlands mest notoriske hackergrupper.

Fredag 2. juli havarerte Coops kassesystem i Sverige etter et dataangrep. Alle butikkene måtte holde stengt den helgen. Foto: Ali Lorestani / TT News Agency

42 minutter siden

Gruppen som nå har forsvunnet fra nettet er kalt REvil, en forkortelse for «Ransomware evil», altså løsepengeondskap.

Mysteriet er hvem som fikk gruppen til å forsvinne, skriver New York Times.

De siste månedene har det vært flere omfattende hackerangrep mot samfunnskritiske funksjoner og store bedrifter i USA og Europa.

Hackerne bruker virus til å sette datasystemer ut av spill og krever løsepenger for å gi fra seg kontrollen. Ifølge amerikanske myndigheter og datasikkerhetseksperter er angrepene utført av kriminelle nettverk i Russland.

President Joe Biden fotografert under en tale 6. juli. Foto: Evan Vucci / AP

I en timelang telefonsamtale mellom de to presidentene sist fredag, skal Joe Biden ha gitt uttrykk for utålmodighet med å løse problemet, skriver Reuters. Da snakket de sammen på telefon i en times tid.

Hintet om digital gjengjeldelse

– Jeg gjorde det veldig klart for ham at USA forventer at når et dataangrep kommer fra hans land, selv om angrepene ikke er sponset av staten, forventer vi at de handler hvis vi gir dem nok informasjon, sa Biden.

USA har ikke sagt hvordan de planlegger å svare på angrepene, men Biden hintet om digital gjengjeldelse hvis ikke russerne samarbeider.

På spørsmål fra en Reuters-journalist om det er aktuelt å angripe russiske servere som blir brukt i angrepene, smilte Biden og svarte: – Ja.

At USA har angrepet serverne er bare en mulig forklaring på hva som skjedde rundt klokken 08 tirsdag morgen, skriver New York Times.

Da forsvant REvil sine sider på det mørke nettet plutselig. Borte var den offentlig tilgjengelige «lykkelige bloggen», der gruppen listet opp ofrene sine. Borte var også de spesielle nettstedene der ofrene forhandlet med REvil om hvor mye de måtte betale for å få datasystemene sine låst opp.

Rammet Coop-butikker i Sverige

Fredag 2. juli havarerte Coops kassesystem i Sverige. Alle butikkene måtte holde stengt forrige helg. Det var et resultat av angrepet på Kaseya, som tilbyr IT-systemer til minst 200 amerikanske bedrifter som også ble rammet.

REvil har tatt på seg ansvaret for angrepet, og krevde 600 millioner kroner for å frigi datasystemene.

Brett Callow, som er ekspert på løsepengevirus, sier at han ikke kjenner til noe annet angrep som er like omfattende.

Han sammenligner det med SolarWinds-angrepet i desember da en rekke bedrifter og statlige organer i USA ble angrepet. USA har anklaget Russland for å stå bak angrepet.

Løsepengevirus har også rammet sykehus i Irland, kjøttleveranser i Australia og drivstofforsyning i USA. Sistnevnte angrep første til drivstoffmangel, økte priser og panikkhamstring av bensin. Til slutt betalte selskapet Colonial Pipeline rundt 40 millioner kroner til hackerne.