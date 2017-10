Sist helg publisert Aftenposten en artikkel om at Thorbjørn Jagland i årevis ble varslet om korrupsjon i Europarådet. Ifølge kritikere gjorde han ingenting.

De seneste dagene har Jagland kommet med flere innlegg på Facebook, hvor han retter sterk kritikk mot Aftenpostens saker.

Thorbjørn Jagland kommer med sterke beskyldninger mot Aftenpostens kilder. – Man skal være forsiktig med hva man tror på, men jeg kan hjelpe slik at dere ikke blir forledet.

Under kan du lese et av Facebook-innleggene til Jagland, hvor han retter kritikk mot Aftenpostens:

HANNE OG JEG HAR FÅTT NOK Vi har gjort hva vi kan for rettsstaten og menneskerettighetene i Europa i 8 år her i... Posted by Thorbjørn Jagland on Tuesday, October 17, 2017

Må tåle kritikk

Jagland beskriver blant annet sakene som en «bred svertekampanje mot ham». Sjefredaktør i Aftenposten Espen Egil Hansen er uenig i kritikken fra Europarådets generalsekretær.

– Påstander om svertekampanje må stå for hans egen regning. Aftenposten driver kritisk journalistikk og vi har jobbet så lenge og bredt med denne saken at det i aller høyeste grad er riktig å skrive om den.

Signe Dons

Generalsekretæren i Europarådet mener også sakene er svært «ærekrenkende». Hansen mener derimot Jagland må tåle kritikk.

– Det fremgår ikke av Jaglands poster på Facebook hva han mener skulle være ærekrenkende, og det er derfor vanskelig å kommentere dette. Som generalsekretær og øverste leder for Europarådet må Jagland tåle at hans rolle og virksomhet diskuteres og at kritiske røster blir hørt.

Mens vestlige politikere ble traktert med russisk kaviar til titusenvis av kroner og luksusturer, kastet regimet kritikerne i fengsel.

Ville intervjues på nytt

Den tidligere lederen av den norske Nobelkomiteen skriver at han sa seg villig til å gjøre et nytt intervju med Aftenposten mens han var i Oslo, men skriver det ikke var av interesse for Aftenposten.

– Det er riktig at han tilbød seg et nytt intervju i etterkant av intervjuene vi allerede hadde gjort. Jaglands premiss for å gi et nytt intervju, var at alle tidligere intervjuer han hadde gitt til oss i arbeidet med denne saken, skulle slettes. Det var selvsagt et premiss som var umulig for oss å godta.

Aftenposten har jobbet med denne saken og Europarådet siden februar. Journalisten bak sakene har jobbet bredt med kilder og har intervjuet et 50-tall norske og internasjonale parlamentarikere, embetsmenn, diplomater, organisasjoner og forskere, sier Hansen.

Aftenpostens journalist har intervjuet Jagland ved flere anledninger. Blant annet i februar, april og august, både i Oslo og Strasbourg.

– Jagland kjente godt til dette

Han antyder på Facebook at Aftenposten ikke har skrevet positive saker knyttet til Jaglands rolle som generalsekretær i Europarådet.

– Thorbjørn Jagland har et poeng når han sier at norske medier har vært for lite opptatt av Europarådet. Aftenposten er et av få medier som har interessert seg for hva som foregår der, og vi har publisert flere artikler om det, inkludert arbeidet til Jagland, sier Hansen.

Les også: Presidenten kaster de verste kritikerne i fengsel. Nå møter han tøff motstand fra en nordmann.

Jagland skriver at han i flere måneder har forsøkt å forklare for Aftenposten at han ikke kunne møte en avhoppet ambassadør fra Aserbajdsjan, men at Aftenposten «mener at dette var fordi jeg ikke ville ha informasjon fra han».

– Det er ikke riktig, slik det gis inntrykk av, at artikkelen handler om en ambassadør. Han er en av svært mange kilder slik det fremkommer av artikkelen, sier Hansen og legger til:

– Spørsmålet om ambassadøren er helt på siden av saken. Han sier at han varslet i perioden 2009 til 2012, mens Jagland forteller om en historie som angivelig skal ha skjedd lenge etter dette.

Men han er bare en av flere kilder i denne saken. Mange varslet også, og Jagland kjente godt til dette. Det er kjernen i saken, og det er godt dokumentert, forklarer Aftenpostens sjefredaktør.

Espedal, Jan Tomas

UD avviser Jagland-kritikk: – Det stemmer ikke

Tirsdag meldte NRK at Utenriksdepartementet har levert en formell klage på Jagland til Europarådet etter et Facebook-innlegg om norsk politikk.

I et nytt innlegg på Facebook, publisert onsdag formiddag, avviser Jagland å ha mottatt noen kritikk fra UD: «I dag refereres det til en note fra Utenriksdepartementet med klage på meg. Jeg har ikke mottatt noen note, jeg traff den norske ambassadøren i går på et møte. Ingenting ble nevnt», skriver Jagland.

Ifølge utenriksdepartementet ble klagen mot Jagland tatt opp i et møte med Jagland.

– Saken ble tatt opp formelt i et møte mellom ambassadør Elisabeth Walaas og Thorbjørn Jagland 4. oktober, sier kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til Aftenposten i en e-post.

Videre oppfordrer Jagland den norske utenriksministeren til å møte på Europarådets ministermøter. Noe som ifølge Jagland «praktisk talt ikke har skjedd» siden han ble generalsekretær for Europarådet.

– Det stemmer ikke at utenriksminister Brende ikke har deltatt på Europarådets ministermøter. Han deltok sist gang 7. september 2016 i Strasbourg. Brende deltok også på Europarådets utenriksministermøte i Wien 4. mai 2014, sier Solberg.