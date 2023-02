Anklages for byggeslurv og juks: Klappjakt på tyrkiske entreprenører

Tyrkisk politi jakter på over 100 entreprenører som er mistenkt for juks og lovbrudd knyttet til jordskjelvsikring av bygninger.

Mens noen bygninger ble stående uskadd, raste andre fullstendig sammen. I Tyrkia etterforskes det nå om slurv med byggesikkerheten har gjort ødeleggelsene større enn nødvendig. Her fra Antakya.

13.02.2023 10:45

24.921 bygninger i Tyrkia kollapset eller ble ødelagt i jordskjelvene for en uke siden. Det opplyste den tyrkiske miljø- og byplanleggingsministeren Murat Kurum. Han har ledet en gjennomgang av drøyt 170.000 registrerte bygninger.

Antall døde etter naturkatastrofen i Tyrkia og Syria har passert 35.000. Eksperter mener omfanget av ødeleggelsene delvis skyldes dårlig byggekvalitet, manglende håndheving av byggeforskrifter og juks med byggetillatelser. Mange er opprørt over at moderne bygninger, som skulle ha vært jordskjelvsikret, kollapset som korthus.

I sosiale medier og hos tyrkiske nettaviser er det publisert bilder fra boligruiner der det angivelig er brukt skum i stedet for betong i konstruksjoner. Andre bilder viser manglende armering av betongelementer og annet byggeslurv.

Torsdag fulgte Aftenposten redningsarbeidet i restene av en 12. etasjes høy blokk med luksusleiligheter i Ankaya. De klarte å redde ut en kvinne som lå begravet i 80 timer.

Skum ble brukt for å spare penger, antyder vitner i byen Kahramanmaraş etter å ha gjennomgått bygningsrestene etter et boligkompleks i byen i Hatay-provinsen. Bæresøylene er ikke solide nok. Det er brukt halvt skum, halvt betong, hevder personer som jobbet med å fjerne restene av bygningen.

Arrestert på vei ut av landet

Dagen etter ble Mehmet Yasar Coskun, som i 2013 bygget dette boligkomplekset, pågrepet på flyplassen i Istanbul. Eiendomsutvikleren var da i ferd med å dra til Montenegro, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu, som har lagt ut en video av pågripelsen på Twitter.

Coskun er en av 131 eiendomsutviklere, entreprenører og byggeledere det nå er utstedt arrestordre på. De er mistenkt for lovbrudd knyttet til jordskjelvsikring av bygninger eller for å ha omgått byggeregler og forskrifter.

Arrestordrene kommer etter at lokale myndigheter i 10 jordskjelvrammede områder har etterforsket det de kaller for «jordskjelvkriminalitet».

– Vi vil omhyggelig sørge for at alle saker blir undersøkt og eventuelt blir behandlet av rettsvesenet. Det gjelder særlig der ødelagte bygninger har ført til mange døde og skadede, uttalte visepresident Fuat Oktay søndag, ifølge Reuters.

Her blir eiendomsutvikleren pågrepet før han rekker å fly ut av Tyrkia:

Boligblokken Ronesans Residence i Ankaya ble bygget i 2013, etter at det ble innført strengere byggeregler i Tyrkia. Det skjedde som en følge av İzmit-jordskjelvet i 1999, der mer enn 17.000 mennesker døde.

Skjelvet i de nordvestre delene av landet førte også til en skatteøkning til jordskjelvsikring. Bygninger skulle utbedres for å tåle seismiske belastninger.

Fotballspilleren Christian Atsu bodde i en av de 250 leilighetene. Det antas at både han og sportsdirektør Taner Savut i klubben Hatayspor er blant de mange som ligger begravd i ruinene.

Den arresterte utvikleren sier via sin advokat, at han fulgte forskrifter og regler under byggeprosessen.

Advokaten påstår også at grunnen til arrestasjonen er myndighetenes forsøk på å tøyle den offentlige misnøyen som har oppstått etter skjelvet.

En 12. etasjes høy blokk med luksusleiligheter raste sammen i Ankaya. Den er bygget etter at det ble innført nye, strenge byggeregler i Tyrkia.

Klappjakt på mistenkte utbyggere

Myndighetene har fått kritikk for at hjelpearbeidet kom sent i gang. Mange spør også hva pengene fra jordskjelvskatten er brukt til. De spør hvorfor byggeforskrifter ikke er blitt fulgt opp og ferdige bygninger kontrollert.

Myndighetene har imidlertid vært raske til å pågripe mistenkte utbyggere. Flere entreprenører og utviklere har forsøkt å forlate Tyrkia etter at deres bygninger har kollapset. Bare de siste dagene er flere pågrepet: