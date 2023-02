Storbritannia vil se på muligheten for å gi Ukraina kampfly

Den britiske regjeringen vil undersøke om de kan levere kampfly til Ukraina og hvordan det i så fall vil skje, sier en talsperson for statsminister Rishi Sunak.

Underhusets leder Lindsay Hoyle fikk en jagerflyhjelm med teksten «Vi har friheten, gi oss vinger så vi kan beskytte den» da Volodymyr Zelenskyj besøkte Parlamentet i London. En talsmann for den britiske regjeringen sier de ser på muligheten for å gi Ukraina kampfly, men at det ikke er tatt noen avgjørelse.

08.02.2023 16:26 Oppdatert 08.02.2023 16:45

Forsvarsminister Ben Wallace har fått i oppdrag å vurdere hva slags fly britene eventuelt kan tilby, sier talspersonen, men legger til at det ikke er tatt noen beslutning om å gi ukrainerne fly.

Britene ser også på hvordan det fem år lange opplæringsprogrammet for jagerflypiloter kan kortes ned.

– Vi ønsker å starte kampflytrening for ukrainske piloter så raskt som mulig, sier talspersonen.

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte London onsdag, talte han til Underhuset og ba britene og andre allierte om kampfly.

Talspersonen for statsminister Sunak understreker at dette er en langsiktig plan for å styrke det ukrainske luftforsvaret - ikke et strakstiltak, som er det Ukraina helst trenger.