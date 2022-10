Nobels fredspris går til demokratiforkjemper og to organisasjoner

Den russiske organisasjonen Memorial, den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties og den belarusiske menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski får Nobels fredspris.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, offentliggjorde vinneren av årets fredspris på Nobelinstituttet i Oslo fredag formiddag.

7. okt. 2022

Det var mye spenning rundt årets fredsprisvinner. På forhånd var det ingen klare favoritter og Russlands krigføring i Ukraina hang over utdelingen.

En stund var flere usikre på om den i det hele tatt ville bli delt ut – som en protest mot krigen.

Den svenske nobelstiftelsen ga klar beskjed på forhånd at prisen vil deles ut, slik den er blitt de siste 50 årene. Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen dukket opp som lovet, og kunngjorde årets tre vinnere for 2022:

Ales Bjaljatski, menneskerettsaktivist og forfatter fra Belarus

Center for Civil Liberties, ukrainsk menneskerettighetsorganisasjon

Memorial, russisk menneskerettighetsorganisasjon

Årets fredspris gikk blant andre til Ales Bjaljatski.

Fakta Nobels fredspris En internasjonal pris som kan deles ut årlig til en fredsforkjemper.

Fredsprisen er én av fem som svenske Alfred Nobel opprettet i sitt testament 27. november 1895.

Mottageren får en medalje, et personlig diplom og en større sum, som for tiden er åtte millioner svenske kroner.

Fredsprisen deles alltid ut i Norge av Den norske Nobelkomité. De andre Nobelprisene deles ut av fagkomiteer i Sverige.

Mottager kunngjøres i oktober, men prisen deles ut 10. desember på Alfred Nobels dødsdag. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Betydningsfulle for fred og demokrati

– Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland. De har i mange år fremmet retten til å kritisere makt og beskytte borgernes grunnleggende rettigheter.

Det sa leder Reiss-Andersen om de tre prisvinnerne fredag formiddag.

Videre sier hun at disse tre har gjort en «enestående innsats» i å dokumentere krigsforbrytelser, menneskerettighetsbrudd og maktmisbruk.

– Sammen viser de sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati.

Svetlana Gannushkina er en russisk demokratiforkjemper som grunnla organisasjonen Memorial. Her i et intervju med Reuters fra 2011.

Vinner sitter fengslet

Forfatter og aktivist Bjaljatski satt fengslet mellom 2011 og 2014, og han ble i 2020 pågrepet og fengslet på nytt etter store demonstrasjoner mot det belarusiske myndigheter. Han sitter fortsatt fengslet.

Han må løslates, er oppfordringen fra Nobelkomiteen.

– Vi håper at dette kan skje, og at han kan komme til Oslo for å motta denne æresutmerkelsen, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen.

Hun erkjenner at dette trolig blir vanskelig.

– Det er tusener av politiske fanger i Belarus, og jeg er redd mitt ønske ikke er særlig realistisk. Men jeg oppfordrer til at han løslates, sier hun.

De to andre mottakere er organisasjoner som jobber med menneskerettigheter og styrking av sivilsamfunet.

Den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial ble grunnlagt i 1987 av aktivister fra tidligere Sovjetunionen som ville sikre at ofre for regimes undertrykkelse aldri ble glemt.

Center for Civil Liberties ble grunnlagt i Kyiv i Ukraina i 2007. Ette Russlands invasjon av Ukraina har organisasjonen jobbet for å dokumentere russiske krigsforbrytelser mot sivilbefolkningen i Ukraina.

Ingen forhåndsfavoritt

Ingen av de tre mottakerne dukket opp som forhåndsfavoritter. Da var det disse tre som toppet bettinglistene:

Svetlana Tikhanovskaja, belarusisk opposisjonspolitiker i eksil.

Aleksej Navalnyj, fengslet russisk dissident.

Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president.

Mente delt pris vil sette finger på konflikten

Ikke siden andre verdenskrig har en fredspris blitt utdelt mens det pågår en konflikt mellom to land som ligger så tett på Norden.

Derfor var mange forskere og analytikere spente på om Nobelkomiteen vil gi prisen til noen knyttet til Ukraina-konflikten, noe som også skjedde.

Dette mente direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) var sannsynlig, men at det i så fall ville være et spørsmål om hvor konfronterende man ønsker å være.

– Man kan gi den til organisasjoner som driver med humanitær innsats, eller organisasjoner som jobber med å få fakta på bordet. Men jeg tror at dersom de virkelig ønsker å setter fingeren på konflikten, så ville det være bra å gi en delt pris til Svetlana Tikhanovskaja og Aleksej Navalnyj, sa han til NTB.

Fredsprisen gikk i fjor til journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Favoritten som kanskje aldri ble diskutert

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var også én av favorittene. Men Zelenskyjs navn dukket kanskje aldri opp på bordet til medlemmene i komiteen da de startet diskusjonene tidligere i år.

Fristen for nominasjonen gikk nemlig ut 31. januar. Invasjonen av Ukraina skjedde 24. februar, altså før Zelenskyj ble et viktig symbol for Ukraina.

Prisen deles offisielt ut av Den norske Nobelkomité, oppnevnt av Stortinget, 10. desember i Oslo rådhus. De resterende fire Nobelprisene oppnevnes og deles ut i Sverige.