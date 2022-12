USA byttet bort «Dødens kjøpmann». Dermed fikk Putin viljen sin.

En utveksling av fanger får mye oppmerksomhet i både USA og Russland. Hvorfor gikk USA med på å slippe fri en fryktet våpensmugler? Og hvorfor har han vært så viktig for Vladimir Putin?

I 2010 vedtok en ankedomstol i Thailand at Viktor But kunne utleveres til USA.

Ved første øyekast virker byttet merkelig. Brittney Griner er rett nok en kjent basketspiller med to OL-gull. Forbrytelsen hun ble dømt til ni års straffarbeid for, var imidlertid liten. Hun ble tatt med ett gram marihuana på en flyplass i Moskva sist vinter.

Viktor But var på sin side dømt til 25 års fengsel i USA. Han skal ha smuglet våpen til brutale regimer og krigsherrer gjennom mange år. Nå er han en fri mann og tilbake i Russland. Det til tross for at han i USA lenge er blitt koblet til russisk etterretning og kretsen rundt Vladimir Putin.