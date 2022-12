De jublet da byen ble satt fri. Nå regner bombene fra himmelen.

KHERSON, UKRAINA (Aftenposten): Her har Russland gått fra okkupant til angriper. Lokale som er igjen, beskriver livet i byen som russisk rulett.

Folk flykter for livet fra Kherson. De som er igjen, prøver å overleve Putins hevn.

Gina Grieg Riisnæs Korrespondent i Øst-Europa

29 minutter siden

Lyden av artilleri tordner i gatene. Bomberøyken ligger tett over byen. Her i Kherson har Russlands president Vladimir Putins hevn for alvor begynt. De siste fire ukene er 41 mennesker drept av russisk artilleri. Bare fredag ble regionen angrepet 68 ganger.

Kontrasten til hvordan det var for en måned siden, er stor.

