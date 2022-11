4000 steder skal ukrainerne finne det de trenger for å overleve. Presidenten påstår det skal gjøre dem uovervinnelige.

24. nov. 2022 20:13 Sist oppdatert nå nettopp

Ingen elektrisitet, ikke noe varme, ikke noe vann. Utenfor er det minusgrader. Slik er det miserable livet for mange ukrainere. Russerne har systematisk bombet i stykker Ukrainas infrastruktur. Noen kraftstasjoner er blitt truffet opptil åtte ganger.

– Dag to uten strøm. Leiligheten er fremdeles varm fra tidligere dager. Vi får se hvor lenge det varer. Vi har tepper, soveposer og varmt tøy, tvitrer en av president Volodymyr Zelenskyjs økonomiske rådgivere, Tymofiy Mylovanov.

I de fleste byer i Ukraina er innbyggere også avhengige av strøm for å sikre varme, vannforsyning og kommunikasjon.

Vannforsyningen trenger elektriske pumper for å frakte vannet fra vannmagasiner og opp i bygningene.

De fleste større byer har fjernvarmeanlegg som bruker vann oppvarmet med gass. Men disse trenger også pumper for å sirkulere det varme vannet som går til radiatorer og varmtvannsforsyning i bygninger.

For å få mobil- og internettdekning må basestasjoner og serveranlegg få strøm. Noen steder finnes nødstrømsløsninger, men disse kan ofte være begrenset til å fungere en liten stund.

Slik så det ut i Kyiv på onsdag. Byen med tre millioner innbyggere var uten strøm-

Tar lang tid å erstatte transformatorer

Ukraina var tidligere en del av Sovjetunionen, og mye av infrastrukturen har eksistert samme sted i mange tiår. Russland har derfor et godt utgangspunkt for å vite hvor de skal slå til for å gjøre størst mulig skade.

Kraftnett blir bygget for at de skal kunne tåle at en komponent faller ut, slik som en transformatorstasjon eller en kraftkabel uten at det fører til strømbrudd for forbrukere.

– Men når mange knutepunkt systematisk slås ut ved bombing, så virker det som om ukrainerne ikke har så mye å spille på lenger, sier Gerd Kjølle, sjefforsker ved Sintef.

Å skaffe nye transformatorer kan ta lang tid. Disse er en helt sentral komponent i et kraftsystem og brukes til å justere spenningsnivået opp og ned.

– Det er ikke slik at man sitter med et kjempestort lager med store transformatorer. Da må de bestilles og lages. Det kan ta uker og måneder, sier hun.

Ukrainerne kan løse noe ved å flytte på transformatorer som er i reserve, eller kanskje ved å få fraktet reservemateriell fra andre land i Europa. Men det er begrenset hva man kan få til i full fart.

Zelenskyjs-rådgiver Mylovanov beskriver familiens planer om å skaffe kontanter, mer mat og et stort batteri som de kan lade opp de gangene det er tilgang på strøm.

Ukrainerne fikk lenge skryt for sin evne til å holde samfunnet i gang, til tross for krigen. Men nå har russernes målrettede angrep på infrastrukturen blitt så omfattende at dette er mer krevende enn før.

Ukrainerne rekker ikke å reparere kraftstasjoner og lignende før russerne bomber dem på nytt. Onsdag var de fleste av Ukrainas 40 millioner innbyggere uten strøm.

Kateryna Luchkina (31) samler regnvann i Kyiv torsdag.

Slik vil ukrainerne bli «uovervinnelige»

Som et plaster på såret, vil myndighetene gi ukrainerne tilgang til sentre der de kan få gratis elektrisitet, mobil kommunikasjon, internett, varme, vann og førstehjelpsutstyr.

4000 slike «uovervinnelighetspunkt», som president Volodymyr Zelenskyj kaller dem, er blitt forberedt. Det skriver ukrainske myndigheter på sine nettsider. Flere sentre er under planlegging. Ukrainere skal kunne gå til en egen nettside for å finne ut hvor deres nærmeste senter ligger.

Det bor antagelig mellom 25 og 30 millioner ukrainere i de delene av Ukraina som ikke er under russisk okkupasjon. Det betyr at det kan være så mange som 7500 ukrainere pr. senter. Da kan det fort være behov for flere, noe ukrainerne altså sier de planlegger.

«Uovervinnelighetssentrene» er spredt ut over de delene av Ukraina som ikke er blitt erobret av russerne.

– Reell fare for atomkatastrofe

Sjefen for Ukrainas atomkraftverk sier de russiske angrepene innebærer en risiko for en kjernefysiske og radioaktiv katastrofe.

For første gang på 40 år er det ingen av Ukrainas fire atomkraftverk som leverer strøm.

– Det er en reell fare for at en kjernefysisk og radioaktiv katastrofe kan bli utløst fordi russiske missiler avfyres mot Ukraina og en enorm risiko for skade på atomkraftverkene, skriver han i en uttalelse ifølge Reuters.

– Ikke et angrep på sivile

Etter at strømmen gikk i omtrent hele Ukraina som følge av det russiske bombardementet, krevde president Zelenskyj et ekstraordinært møte i FNs sikkerhetsråd.

Zelenskyj mente at de russiske angrepene som rammer ukrainsk sivil infrastruktur, er en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten.

Den russiske representanten brukte innlegget sitt til å fremme en rekke påstander om krigsforbrytelser som angivelig er begått av den den ukrainske hæren. Han omtalte fortsatt den russiske angrepskrigen mot det suverene Ukraina som en spesialoperasjon.

Russiske ledere hevdet torsdag at angrepene på Ukrainas strømnett ikke retter seg mot sivile. Kreml hevder de ikke ønsker å ødelegge Ukraina eller det ukrainske folket.

Slik så det ut etter at et russisk missil onsdag traff et mål i Kyiv.

Generatorhjelp

President i EU-parlamentet Roberta Metsola lanserte onsdag et initiativ for å samle inn og sende strømaggregat til Ukraina. Målet er å holde sykehus, skoler og lignende nødvendig infrastruktur i drift gjennom vinteren.

– Vi har vist stor solidaritet med Ukraina på det humanitære, finansielle og militære, nå handler det om praktisk støtte for å få dem gjennom vinteren.

På spørsmål om omfanget, var svaret at det kan være snakk om flere hundre aggregat av industriell størrelse.