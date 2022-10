Verden Taiwan Her spiller taiwanske studenter krig mot Kina. Men de vil helst ikke tenke på at det faktisk kan skje. KINMEN/TAIPEI, TAIWAN (Aftenposten): Taiwanere flest er ikke forberedt på en konflikt med Kina. Det håper en tidligere spesialsoldat å gjøre noe med.

Kristoffer Rønneberg Korrespondent i Asia

I dag 19:34

– Soldat nummer tre? Du var best i klassen. Du traff med 30 prosent av kulene dine!

Instruktør Tsai viser frem resultatene fra den elektroniske skytebanen. Foran henne i det mørklagte rommet ligger ni unge mennesker med hver sin modell av et automatgevær. De fleste i militæruniformer de har fått låne for anledningen. De unge «soldatene» er akkurat ferdige med en øvelse – et dataspill – der de har skutt på invaderende kinesiske soldater.