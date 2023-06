Guvernør: Russiske styrker angriper Wagner-gruppen

Russland skal ha angrepet Wagner-gruppen som har tatt seg over grensen. Den private militære gruppen sier de skal styrte russiske militærstyrker.

Dette bildet skal vise et drivstofflager i brann i Voronezj.

24.06.2023 12:18

Lørdag er den russiske leiesoldatgruppen Wagner i ferd med å ta kontroll over byer og militære anlegg i Russland i det som fremstår som et mulig kuppforsøk.

Russiske kampfly har ifølge militærbloggere angrepet Wagner-styrker i Voronezj-området, men meldingene er ikke bekreftet.

Voronezj har rundt 1 million innbyggere.

Aftenposten har stedsverifisert videoer og bilder som viser eksplosjonen ved det som skal være et oljedeponi ved byen. Andre kilder melder om lyd av skudd og eksplosjoner.

– Nødvendige operasjoner

Guvernøren i Voronezj bekrefter ifølge Reuters at russiske styrker «gjennomfører operasjoner» mot Wagner-soldater, men han bekrefter ikke at de angripes fra luften.

– Som et ledd i antiterroroperasjonen i Voronezj-regionen utfører den russiske føderasjonens væpnede styrker nødvendige operasjoner, skriver Aleksandr Gusev i sosiale medier.

Det har også kommet meldinger om at et russisk transportfly har styrtet i Voronezj-området, men heller ikke dette er bekreftet.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder hans leiesoldatstyrke på 25.000 Wagner-soldater er klare til å kjempe mot russiske militærstyrker. Soldatene skal ha tatt kontrollen over byen Rostov-na-Donu og militære anlegg i Voronezj.

Wagner-styrker i Rostov lørdag.

Fly kan være skutt ned

Den russiske nettavisen Republic skriver på Twitter at det er snakk om et fly av typen AN-24 og at det kan ha blitt skutt ned.

Voronezj ligger drøyt 500 kilometer sør for Moskva, langs motorveien M4, som skal være stengt, ifølge BBC.

Tidligere lørdag ble det meldt om militærkolonner langs motorveien, og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har sagt at hans leiesoldater er på vei til Moskva.

Der er det erklært militær unntakstilstand i Moskva, og russiske myndigheter oppfordrer leiesoldater til å overgi seg.