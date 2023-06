Wagner-styrkene har kurs mot hovedstaden. Moskva forbereder seg på angrep.

Jevgenij Prigozjin leder den private Wagner-hæren. De er nå på vei til Moskva for å styrte den russiske militære ledelsen.

En militærkolonne som skal tilhøre Wagner-gruppen, kjørte lørdag langs en motorvei nordover mot Moskva. I bakgrunnen ses røyk fra det som skal være et angrep mot et oljedepot. Vis mer

Lørdag har den russiske leiesoldatgruppen Wagner tatt kontroll over byer og militære anlegg i Russland, i det som fremstår som et mulig kuppforsøk.

Dette er en av de mest dramatiske dagene i moderne russisk historie. Dette følger vi med på nå:

1. Wagner-styrkene beveger seg nordover mot Moskva.

Bildene viser at de blant annet har mobilt luftvern. I formiddag passerte de Jelets i Lipetskaja-fylke, ifølge flere meldinger på Telegram og sosiale medier.

Samtidig forbereder Moskva seg på angrep. Det er erklært unntakstilstand. Mandag bes innbyggerne om å holde seg hjemme, og flere bygninger evakueres.

2. Tsjetsjenske spesialstyrker tar trolig opp kampen med Wagner

Rostov-na-Donu var den første byen som Wagner-gruppen tok over. Geolokaliserte bilder viser at den tsjetsjenske hæren «AKhmat» er på vei mot byen. I en video sier en av soldatene: Prigozjin, hvis du bare hadde blitt værende, hadde vi ikke trengt å komme hit.

3. Hva skjer ved fronten i Ukraina?

Krigen er inne i en kritisk fase når Ukraina nå har startet en motoffensiv for å ta tilbake eget land. Det er foreløpig ikke meldt om store bevegelser ved fronten.

Wagner-styrker i Rostov lørdag.

Hva er bakgrunnen for det som skjer nå?

Prigozjins leiesoldater har lenge spilt en viktig rolle i de russiskkontrollerte områdene øst i Ukraina. Russlands myndigheter har tidligere nektet for at leiehæren i det hele tatt finnes.

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022 har leiehæren Wagner fått en stadig mer synlig rolle. Det vakte oppsikt da Prigozjin ble filmet i fengsler, hvor han vervet soldater. Han lovet dem friheten, dersom de kjempet et halvt år i Ukraina.

Særlig under de lange og harde kampene om Bakhmut økte konflikten mellom Prigozjin og forsvarsminister Sergej Sjojgu. Wagner-sjefen anklager Sjojgu og generalene hans for at krigen går dårlig.

I forrige uke sa Prigozjin at Sjogju lurte Putin til å invadere Ukraina.

Hva gjør Putin?

Lørdag morgen holdt Vladimir Putin en kort TV-tale. Han lovet befolkningen å slå hardt ned på den han kalte «høyforræderi».

Russiske myndigheter har bedt Wagner-gruppen om å overgi seg, og sier de vil gi amnesti til soldater som legger ned våpnene raskt, ifølge Reuters.

Klokken 13.16 tok et fly som tilhører Russlands president Vladimir Putin, av fra Moskva. Flyet fløy i retning St. Petersburg. Det er uklart hvor Putin befinner seg, men Putins talsperson sier at presidenten jobber fra Moskva.

Russiske sikkerhetsstyrker har raidet Wagner-hovedkvarteret i St. Petersburg. Der skal de ha funnet store mengder kontanter. Prigozjin avviser ikke funnet. Men han hevder at pengene skulle gå til å betale utgifter, skriver Reuters.