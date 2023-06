Wagner-styrkene har kurs mot Moskva. I hovedstaden forbereder militæret seg på angrep.

Det russiske militæret skal ha angrepet Wagner-gruppen, som lørdag er på vei nordover mot Moskva. Den private hæren og deres leder sier de skal styrte den russiske militære ledelsen. De har tatt kontroll over flere byer.

En militærkolonne som skal tilhøre Wagner-gruppen, kjørte lørdag langs en motorvei nordover mot Moskva. I bakgrunnen ses røyk fra det som skal være et angrep mot et oljedepot. Vis mer

Lørdag er den russiske leiesoldatgruppen Wagner i ferd med å ta kontroll over byer og militære anlegg i Russland, i det som fremstår som et mulig kuppforsøk.

Det er erklært militær unntakstilstand i Moskva. Innbyggere som bryter unntakstilstanden kan nå fengsles i 30 dager, ifølge et lovtillegg signert av Vladimir Putin i dag.

I 12.30-tiden meldte Reuters at vitner har sett Wagner-kolonnen passere Voronezj. Byen ligger rundt 400 kilometer sør for Moskva. Kolonnen er på vei nordover i retning hovedstaden.

Noen timer senere skal de ha passert Jelets i Lipetskaja-fylke, ifølge flere meldinger på Telegram og sosiale medier.

Google-kart viser at motorveiene M2 og M4, som går inn det sydlige Moskva, er sperret der de krysser Oka-elven.

I tillegg er hele M4-motorveien stengt. Flere bilder og videoer på sosiale medier viser hvordan militære kolonner, med kjøretøy som skal tilhøre Wagner-gruppen, kjører på denne motorveien. Bildene viser at de blant annet har mobilt luftvern.

Den russiske Wagner-gruppen har ledet an i kampene om den ukrainske byen Bakhmut. Prigozjin har tidligere blitt ansett som en viktig Putin-alliert.

Bilder fra Moskva skal nå vise at hovedstaden rigges til forsvarskamp mot Wagner, blant annet ved at innfartsveier sperres av lastebiler. I 14-tiden melder Reuters at russiske soldater har rigget til maskingevær sydvest for Moskva.

Det skal også være ansamlinger av politifolk ved M4-motorveien.

Klokken 13.16 tok et fly som tilhører Russlands president Vladimir Putin, av fra Moskva. Flyet fløy i retning St. Petersburg. Det er uklart hvor Putin befinner seg, men Putins talsperson sier at presidenten jobber fra Moskva.

Wagner-styrker i Rostov lørdag.

– Nødvendige operasjoner

Guvernøren i byen Voronezj bekrefter ifølge Reuters at russiske styrker «gjennomfører operasjoner» mot Wagner-soldater.

– Som et ledd i antiterroroperasjonen i Voronezj-regionen utfører den russiske føderasjonens væpnede styrker nødvendige operasjoner, skriver Aleksandr Gusev i sosiale medier.

Russisk helikopter avverger missilangrep

Aftenposten har verifisert videoer som viser et russisk kamphelikopter som såvidt unngår å bli truffet av Wagner-luftvern ved Voronezj. Helikopteret bruker avledningsraketter.

Andre videoer og bilder stedverifisert av Aftenposten viser eksplosjonen ved det som skal være et oljedeponi ved Voronezj. Kilder melder også om lyd av skudd og eksplosjoner.

Eksplosjon i Voronezj

Fly kan være skutt ned

Den russiske nettavisen Republic skriver på Twitter at et russisk transportfly har styrtet i Voronezj-området. De hevder at det er snakk om et fly av typen AN-24 og at det kan ha blitt skutt ned. Dette er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Ifølge Reuters skal vitner meldt inn at et russisk militærhelikopter skal ha åpnet ild mot en Wagner-kolonne på motorveien M4.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder hans leiesoldatstyrke på 25.000 Wagner-soldater er klare til å kjempe mot russiske militærstyrker. Soldatene skal ha tatt kontrollen over byen Rostov-na-Donu og militære anlegg i Voronezj.

Russiske sikkerhetsstyrker har raidet Wagner-hovedkvarteret i St. Petersburg. Der skal de ha funnet store mengder kontanter. Prigozjin avviser ikke funnet. Men han hevder at pengene skulle gå til å betale utgifter, skriver Reuters.