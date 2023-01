Ytterligere seks dokumenter funnet hos Biden

22.01.2023 07:03

Ytterligere seks dokumenter med påtegnelsen klassifisert er funnet hjemme hos president Joe Biden, opplyser advokaten hans.

Det var under gjennomsøking av hjemmet til Biden i Delaware at de seks dokumentene ble funnet av agenter for justisdepartementet.

Bidens personlige advokat, Bob Bauer, sier at gjennomsøkingen av boligen i Wilmington fant sted fredag og varte i 13 timer. Biden selv åpnet for at FBI skulle lete og ga dem full tilgang i huset, og han og kona Jill var ikke til stede mens letingen pågikk.

Enkelte av dokumentene var fra da han var senator, og andre fra da han var visepresident. Det ble også tatt beslag i enkelte håndskrevne notater som lå sammen med dokumentene.

I begynnelsen av november ble det funnet klassifiserte dokumenter i et kontor Biden brukte i Washington, og senere ble det funnet flere hjemme hos ham i Delaware, blant annet i garasjen. Alt ble umiddelbart meldt fra om og returnert til nasjonalarkivet.

– Siden starten av dette har presidenten vært helt innstilt på å håndtere dette på ansvarlig vis fordi han tar det på alvor, sa Det hvite hus' advokat Richard Sauber lørdag.

Men det var først 12. januar at det ble meldt offentlig om dokumentfunnene. De er blitt et problem for Biden akkurat når han trolig forbereder seg på å kunngjøre at han stiller til gjenvalg neste år.

Funnet av dokumentene undergraver hans forsøk på å framstå som skikkeligheten selv i kontrast til de turbulente årene med Donald Trump som president.

Dokumentfunnene gjør det også vanskeligere å kritisere Trump for å ha tatt med seg store mengder dokumenter i flyttelasset da han forlot Det hvite hus, selv om det er mange forskjeller.

Mens Biden og hans advokater straks meldte fra og leverte tilbake dokumentene, nektet Trump å gi dem tilbake før FBI til slutt måtte ha en ransakelsesordre i Trumps bolig i Florida for å få dem alle tilbake.

Justisminister Merrick Garland har oppnevnt Jack Smith til spesialetterforsker av Trumps håndtering av klassifiserte dokumenter og hans rolle i stormingen av Kongressen, og han oppnevnte Robert Hur til å granske funnene hos Biden.