Proud Boys-leder dømt til 22 års fengsel for kongresstorming

Den tidligere lederen av den høyreekstreme gruppa Proud Boys, Enrique Tarrio, er dømt til 22 års fengsel for sin rolle under stormingen av Kongressen i 2021.

Den tidligere lederen av den høyreekstreme gruppa Proud Boys i USA, Enrique Tarrio, var sentral i organiseringen av stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar 2021. Vis mer

Publisert: 05.09.2023 23:49

Aktor la ned påstand om 33 års fengsel for Tarrio, mens forsvaret mente at 39-åringen burde slippe med maksimum 15 år.

Tarrio er fra før funnet skyldig i «opprørs-sammensvergelse» og andre lovbrudd i forbindelse med stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar 2021.

Han var ikke selv i Washington da fanatiske Donald Trump-tilhengere tok seg inn i bygningen i et forsøk på å hindre at de folkevalgte utropte Joe Biden til valgets vinner.

Ifølge dommen var han derimot sentral i å organisere opptøyene. Dette gjorde han via tekstmeldinger som ble lagt fram under rettssaken.

Drikkeklubb

Forsvarerne framholdt i retten at det verken fantes noen sammensvergelse eller plan om å angripe Kongressen.

De avviste også at Tarrio var i kontakt med og ledet Proud Boys-medlemmer som deltok i stormingen, slik aktor hevder.

Forsvarerne malte videre et bilde av den høyreekstreme gruppa som en uorganisert drikkeklubb der medlemmene ble ofre for Trumps uriktige påstander om valgfusk.

Kostet liv

Anslagsvis 2000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør. Tre personer døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter.

Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene. Flere politifolk som var til stede, har begått selvmord i etterkant.

Lange straffer

Fire andre ledende skikkelser i Proud Boys ble i forrige uke dømt til mellom 10 og 18 års fengsel for å ha deltatt i stormingen av kongressbygningen.

Den 32 år gamle Proud Boys-aktivisten Ethan Nordean ble dømt til 18 års fengsel, og det samme ble grunnleggeren av høyreekstreme gruppen Oath Keepers, Stewart Rhodes, i mai i år.

Dommer i saken mot Tarrio, Timothy Kelly, har understreket at stormingen av kongressbygningen var et dramatisk brudd med USAs tradisjon for fredelig maktovertakelse.

– Dette er noe av det mest dyrebare vi amerikanere har, slår han fast.