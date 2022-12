Søndag blir Lula Brasils president. Forventningene er høye og presset er stort.

Første nyttårsdag tar Luiz Inàcio «Lula» da Silva over makten i Brasil. Foran ham står en rekke store utfordringer. Og flere gode hjelpere.

Brasilianere feirer Lulas seier 30. oktober. Første nyttårsdag er det ventet flere hundre tusen personer til å feire innsettelsen hans i landets hovedstad Brasília.

17 minutter siden

Tolv år etter at han forlot presidentpalasset, kan Luiz Inàcio «Lula» da Silva igjen ikle seg det seremonielle ordensbåndet og kalle seg Brasils president.

Anslagsvis 300.000 mennesker vil være til stede og feire når landets nye president blir tatt i ed søndag. Det vil også 8000 politifolk.

Men én person kommer til å glimre med sitt fravær: Jair Bolsonaro.

Fredag satt den nå avgåtte presidenten seg på et fly til Florida. Han er derfor trolig ikke til stede under den tradisjonelle seremonien der han skal overrekke ordensbåndet fra den avtroppende presidentens til den nye.

Bolsonaro sa selv i en uttalelse fredag at han har jobbet de siste to månedene for å finne en måte å bli ved makten. Men til slutt har han måttet akseptere tapet.

Han skal ha reist til Florida i et militært fly ved 14-tiden lokal tid.

– Jeg flyr av gårde. Jeg kommer snart tilbake, sa han, ifølge CNN Brasil.

Selv om Bolsonaro omsider har trådt til side, betyr ikke det at veien fremover blir lett for Lula.

Polarisert Brasil

Den nye presidenten overtar nemlig et sterkt polarisert samfunn.

Flertallet Lula vant med, var så knapt som mulig: 50,9 prosent mot Bolsonaros 49,1.

Kongressen er dominert av partier som støttet Bolsonaro i valgkampen.

I tillegg mener Bolsonaros tilhengere at det har vært juks med valget. Tusener har slått leir utenfor militærets baser og krever at de stopper maktovertagelsen. Før seremonien lørdag stanset politiet et planlagt høyreekstremistisk bombeangrep mot flyplassen i Brasília.

Bolsonaro-tilhengere demonstrerer mot det de mener er et stjålet valg av vinner Lula da Silva, to dager etter valget.

Arven etter Bolsonaro

Lula er klar til å ta fatt på den lange veien mot politisk reform. Og det er en lang liste av ting han skal ta tak i.

Inflasjon og renter går i taket. Sparekontoene til lokale og nasjonale myndigheter er tømt.

De siste fire årene økte avskogingen av Amazonas med 73 prosent, og rekordmange urfolk er blitt drept i arealkonflikter. Brasilianske miljøorganisasjoner frykter at lovløshet i Amazonas er blitt så vanlig, at det blir vanskelig å få kontroll igjen.

Før innsettelsen presenterte han derfor en rekke ministre i det som blir den mest mangfoldige regjeringen Brasil har sett.

– Det ligger an til en sentrum-venstre-regjering som er både rødgrønn og handlekraftig.

Det skriver brasilkjenner ved Oslo Met Einar Braathen i en kommentar i Klassekampen lørdag.

Han ramser opp en rekke tiltak den nye regjeringen vil sette i gang:

Innstramming av landets våpenlover.

Slå ned på korrupsjon i statsapparatet.

Innføre strengere kontroll med offentlig pengebruk, få ned inflasjon, øke offentlige investeringer og sørge for høyere sysselsetting.

Bygge ny og grønn industri.

Stanse avskogingen av Amazonas.

I tillegg har de allerede fått gjennomslag for å gi fattige i landet økte inntekter.

– Brasil har vært en negativ kraft

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide gleder seg over innsettelsen av Lula.

– Viktigheten av at Brasil får en president som tar klimapolitikken på alvor, kan ikke undervurderes. Under Bolsonaro har Brasil vært en negativ kraft i internasjonale forhandlinger. Nå snur det 180 grader, sier han.

Eide trekker særlig frem Lulas valg av justisminister Flavio Dino, som skal jobbe mot miljøkriminalitet, miljøvernminister Marina Silva og ministeren for det nye urfolksdepartementet, Sônia Guajajara, som viktig.

Sonia Guajajara blir minister for det nyopprettede urfolkspdepartementet. Hun ble utpekt av urfolkssammenslutningen APIB.

Møttes under klimatoppmøtet

Den norske regnskogsatsingen ble lansert sist Lulas var president. Hvert år skulle Norge gi inntil 3 milliarder kroner til bevaring av regnskog. Men i 2019 sa Norge «stopp». De mente Bolsonaro brøt avtalen ved å tillate omfattende avskoging.

Derfor har Eide vært ivrig etter å starte samarbeidet med den nye presidenten, for å begynne å bruke pengene på regnskogvern igjen.

Under klimatoppmøtet i november, en knapp uke etter Lulas valgseier, møtte Eide både Lula, Marina Silva og deres team.

I desember reiste en norsk delegasjon til Brasil for å diskutere ulike prosjekter for vern av Amazonas sammen med Lulas team. Blant annet har det vært diskutert etableringen av et miljøpoliti.

– Det er ikke noe tvil om Lulas vilje. Så fort han snur politikken som Bolsonaro har innført, er vi klar for å avfryse disse midlene.

Lula var til stede på klimatoppmøtet knapt en uke etter at han vant valget.

– Blir ikke enkelt for Lula

Eide ser med spenning på tiden fremover, men også med bekymring. Høyresidens flertall i kongressen og den potensielt voldelige opposisjonen kan true det grønne prosjektet.

– Det blir ikke enkelt for Lula. Det er sterke kapitalinteresser som skal holdes i sjakk. Derfor er det viktig at engasjerte land, som vårt eget, signaliserer tidlig at vi ønsker denne linjen velkommen.

– Lula må vise til resultater på kort tid, og det skal vi hjelpe til med, sier statsråden.