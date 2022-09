Detaljerte planer i ti dager før begravelsen

Planene for dronning Elisabeth IIs død har vært klare lenge. Tusenvis av mennesker vet hva de skal gjøre de ti neste dagene.

Torsdag ble det flagget på halv stang over Holyrood i Edinburgh.

9. sep. 2022 09:32 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag 8. september var D-dagen. Dagen da britene mistet sin lengstsittende monark.

Fredag den 9. september er D-dagen + 1. Så telles det ned til begravelsen. På D-dagen +10 er det begravelse.

Det vil være landesorg i Storbritannia frem til syv dager etter begravelsen.

Avisen The Guardian har tidligere skrevet om den hemmelige planen. Nå beskriver avisen hva som vil skje de neste dagene.

Først skal alle som må informeres få nyheten på formelt vis. Det gjelder den britiske regjeringen, men også regjeringene i de 54 samveldestatene. Dette skjedde torsdag.

Etter gammel skikk ble folket informert om dronningens død ved at en innrammet kunngjøring ble skrudd opp på porten utenfor Buckingham Palace.

Samtidig viste hoffet at det følger med i tiden. De endret forsiden på kongefamiliens nettsted, og la ut den samme kunngjøringen der. Alle BBCs kanaler gikk over til en samsending der dette budskapet ble gjengitt:

D-dag + 1

Fredag 9. september møtes noen av de aller viktigste politikerne, adelige og embetsmennene i Storbritannia. I teorien kan 700 personer møte i dette «Accession Council», et slags «overgangsråd». Men forrige gang, for 70 år siden, var det kun 200 som rakk frem på så kort varsel.

Klokken 10 kommer de sammen på St. James´s Palace, et slott bygget av Henrik VIII.

Fra en balkong der skal det leses en kunngjøring om den nye kongen.

Etter tradisjonen er ikke kongen med på denne samlingen. Men han skal ha møter med regjeringen, opposisjonsledelsen og kirkelige ledere.

Flagget skal helt til topps i 24 timer, før det senkes til halvveis på flaggstangen igjen.

St. James’s Palace.

Den nye kongen skal reise rundt i riket for å bli kondolert og snakke med ledende politikere.

I London er planene for det meste klare. Men det må settes i gang et enormt sikkerhetsapparat. Statsledere fra hele verden er ventet til hovedstaden.

D-dag + 2

Dronningens kiste bringes til Edinburgh og den kongelige residensen Holyroodhouse. Dette slottet ligger like ved det skotske parlamentet.

I Nord-Irland, Wales og Skottland skal det leses opp proklamasjoner om dronningens død og den nye kongen.

Ifølge BBC skal det være et nytt møte i Accession Council, sannsynligvis denne dagen. Da vil kongen være til stede. Han skal lese opp sin første erklæring.

Etter en trompetfanfare skal «Garter Principal King of Arms» utrope Charles som konge. Bak den flotte tittelen skjuler det seg noe som i Norge sannsynligvis vil kalles «protokollsjef».

For første gang siden 1952 avsluttes en seremoni med at man synger «God Save the King».

Fra festninger, slott og marineskip skal det skytes sallut.

D-dag + 3

En prosesjon vil gå fra Holyroodhouse til St. Giles Cathedral, langs veien kjent som The Royal Mile. Representanter for kongehuset vil delta i en minnegudstjeneste.

Kong Charles skal først til parlamentet for å få kondolanser, før han flyr til Edinburgh. Der får han nøklene til Holyroodhouse, før han møter Skottlands politiske ledelse.

Kong Charles III får travle dager og lite tid til å sørge den neste uken.

D-dag + 4

I løpet av dagen skal det også øves med tanke på prosesjonen når kisten skal fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Dette er den eldste delen av det britiske parlamentet.

Charles flyr til Nord-Irland. Der møter han den politiske ledelsen og deltar på en minnegudstjeneste.

Ifølge planen skal kisten fraktes med nattoget til London.

D-dag + 5

Kisten ankommer London og Buckingham Palace. Derfra skal den fraktes i en stor prosesjon. I fem dager skal den stå i Westminster Hall, slik at folket kan vise sin respekt for dronningen.

D-dag + 6

Vanlige folk kan stå i kø for å hylle dronningen.

D-dag + 7

Kong Charles reiser til Wales for å delta i en minnegudstjeneste. Han skal også møte den politiske ledelsen.

D-dag + 8

Tilbake i London vil Charles ha møter med generalguvernører og statsministre fra fjernere deler av kongeriket.

Westminster Abbey, hvor selve begravelsesgudstjenesten skal holdes.

D-dag + 9

Utenlandske statsoverhoder kommer til London. Der møter de kong Charles.

D-dag + 10

Begravelsesgudstjenesten holdes i Westminster Abbey. Over hele nasjonen skal det være to minutters stillhet.

Gudstjenesten vil vare én time. Etterpå fraktes kisten i etapper til Windsor, hvor det blir en ny gudstjeneste i kapellet. Der skal kisten senkes ned i den kongelige krypten.

Elizabeth ble kronet 2. juni 1953,

Venter på kroning

Charles ble konge med en gang moren døde. Statsminister Truss avsluttet sin korte tale med «God Save the King».

Men han blir ikke kronet med en gang. Først skal nasjonen gjennom sørgeperioden.

I 900 år, siden Wilhelm erobreren, har kroningen foregått i Westminster Abbey. Kronen Charles får på hodet er fra 1661. Det er den eneste gangen han får ha den 2,3 kilo tunge kronen på hodet.