Tolv meter høye bølger, styrflod og tornadoer. Hilary rammer nå California.

Hilary ble nedskrevet fra orkan til storm. Men nå rammer bølger over tolv meter.

En mexicansk redningsmann hjelper enn mann under stormen Hilary. Etter å ha rammet Mexico før, har den nå truffet California. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 07:22 Oppdatert: 21.08.2023 08:04

Orkanen spås å føre til katastrofale oversvømmelser på Baja California-halvøya og for det sørvestlige USA.

Meteorologer tror også at stormen vil skape livstruende surfeforhold og rivestrømmer.

Bølger på opp til tolv meter slår nå inn langs Stillehavskysten.

Mens Hilary tidlig lørdag ennå befant seg et stykke til havs, var den en styrke 4-orkan. Det er det nest høyeste på orkanskalaen Saffir-Simpson.

Vannmassene er i ferd med å gå over veien i Palm Desert, California. Dette er første gang på 84 år at en tropisk storm treffer denne delen av USA. Vis mer

Styrtflod, skred og tornadoer

Natt til mandag traff stormen Sør-California.

Det ventes styrtflod, jordskred, oversvømmelser, mulige tornadoer og strømbrudd. I første omgang i grensebyen Tijuana.

I byen ligger mye av bebyggelsen i bratte fjellsider, og det er stor frykt for gjørmeskred.

Vannmasser slår inn over en vei i Palm Springs i California i morges etter at den tropiske stormen «Hilary» traff i morgentimene. Vis mer

Motorveien i Imperial ved San Diego ble delvis stengt da regnet utløset et jordskred med store steiner, ifølge lokale medier.

Nødtelefonene ble slått ut i Palm Springs som følge av ekstremværet. Flere millioner mennesker er bedt om å holde seg hjemme og unngå veier.

Sammenfalne kraftledninger i Bajas California 20. august. Vis mer

Første gang på 80 år

Topografien kan bli varig endret i det knusktørre Death Valley og i fjellene nord for Los Angeles. Det blir første gang på over 80 år at en tropisk storm rammer det tørre Sør-California og Nevada, og myndighetene tar faren på alvor.

Hilary ventes å ha regnmengder som bare forekommer hvert hundrede år, og stormen kan bli den våteste som noen gang har rammet Nevada, Oregon og Idaho.

Det er utstedt ordre om evakuering fra Catalina Island utenfor Los Angeles, hjemløse hentes inn fra gater og tørre elveleier, og det er delt ut sandsekker til hjem og butikker langs kysten og strendene.

Laura Elizalde Reyws i Mexicali ser på en lysstolpe som traff bilen hennes 20. august. Stormen Hilary traff først Mexico, før den nådde California. Vis mer

En druknet

I den mexicanske byen Santa Rosita druknet en person da en bil ble feid bort i en flomstor bekk. Redningsarbeiderne greide imidlertid å redde fire andre.

Det er varslet livstruende bølger langs hele kysten av Baja California. Mange mennesker har søkt ly i tilfluktssentre i Cabo San Lucas på tuppen av den lange mexicanske halvøya.

I San Diegeo måtte ni mennesker i morges reddes fra et elveleie. Flere steder har redningsarbeiderne vært nødt til å hente folk fra biler, som ble rammet av oversvømte veier.

En rekke veier er allerede stengt, melder CNN. Siden denne delen av USA ikke har opplevd tilsvarende vær siden 1940-tallet, frykter redningsarbeiderne at mange er uforberedt.

Stormen treffer Los Angeles i løpet av de neste minuttene, hvor det bor ni millioner mennesker. Ekstremt mye nedbør har allerede slått en rekke rekorder.