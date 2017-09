Trump-ministre anklages for sløsing med skattebetalernes penger på privatfly, en risikerer sparken

Flere av ministrene i USAs regjering får nå kritikk for unødige reiser med privatfly og for å blande jobbturer med private og partipolitiske formål.

Under valgkampen i fjor reiste Donald Trump land og strand rundt med en Boeing 757 som han først skal ha kalt «T-Bird» og senere «Trump Force One». En rekke valgarrangementer ble holdt på flyplasser slik at kandidaten kunne gå rett fra kabinen og ut på scenen. Trump finansierte flyet selv. Flere ministre i Trumps regjering får nå kritikk fordi de utviser lignende entusiasme for å reise med privatfly, men da på skattebetalernes regning.