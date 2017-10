Bare timer etter avgjørelsen fra den konservative regjeringen, strømmet hundretusener igjen ut i gatene i Barcelona, hovedstaden i Catalonia.

Med regionaldemokratiet satt til side benytter de seg av den lovelige aksjonformen de fortsatt har til rådighet: stemmene og føttene sine. Hundrevis av catalanske flagg vaier i vinden. I spissen for demonstrantene står Carles Puigdemont, regionalpresidenten i Catalonia og en av frontfigurene for separatistene.

Ingen vet nøyaktig hvor mange som er i gatene, men nyhetsbyrået AFP - med bakgrunn i et anslag fra politiet - oppgir antallet til ca. 450.000 personer.

Fakta: Katalansk krise Catalonia er en region i Spania med om lag 7,5 millioner innbyggere og stor grad av selvstyre. Den har et eget språk og en egen historie. Regionen ligger nordøst i landet. Barcelona er regionhovedstad. Regionen er en av Spanias rikeste og står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. Søndag 1. oktober arrangerte katalanske myndigheter en folkeavstemning om uavhengighet. Spansk politi gikk hardt til verks for å stanse folkeavstemningen ved å aksjonere mot stemmelokaler og velgere. Over 90 prosent stemte for uavhengighet, men oppslutningen var lav. Kun 43 prosent av katalanerne brukte stemmeretten. Det var ventet at Catalonias leder Carles Puigdemont ville proklamere uavhengighet allerede 10. oktober. I stedet valgte han å utsette den formelle erklæringen og be om forhandlinger med Madrid, samtidig som han signerte en symbolsk erklæring. Madrid ba deretter Puigdemont om å klargjøre hvorvidt Catalonia egentlig har erklært seg uavhengig eller ikke, noe han ikke ville gjøre. Regjeringen krevde at han skulle ta tydelig avstand fra uavhengighetsplanene innen torsdag 19. oktober kl. 10, men Puigdemont nektet å bøye seg og ba i stedet om dialog. Lørdag 21. oktober startet regjeringen derfor prosessen med å sette det katalanske selvstyret til side.

Demonstrasjonen var varslet på forhånd, før avgjørelsen til den spanske regjeringen, men har fått ekstra tyngde på grunn av den.

Egentlig var demonstrasjonen ment til støtte for to separatistledere som mandag morgen ble pågrepet og varetektsfengslet av spansk politi, siktet for oppvigleri.

Carles Puigdemont har varslet at han vil komme med en erklæring kl. 21 norsk tid i kveld.

Varsler nyvalg i Catalonia

Det var under et varslet krisemøte i regjeringen lørdag formiddag aktiverte Spanias statsminister Mariano Rajoy paragraf 155 i grunnloven. Den lar myndighetene i Madrid sette lokaldemokratiet til side og ta over styring og administrasjon av regionen Catalonia.

Dette er første gang siden demokratiet ble gjeninnført i Spania i 1977 at paragrafen benyttes.

Juan Medina, Reuters

Avgjørelsen må godkjennes av det spanske senatet før den kan tre i kraft. Avstemningen der vil bli holdt neste fredag.

– Vi ønsket aldri å ta i bruk paragraf 155, men regjeringen ble tvunget til å handle, sa Rajoy på pressekonferansen etter regjeringsmøtet.

Han varsler at de vil skrive ut nyvalg i regionen innen 6 måneder.

Mener de har mandat til løsrivelse

Carles Puigdemont, den katalanske presidenten, motsetter seg dette.

Han mener den omstridte folkeavstemningen for tre uker siden - hvor over 90 prosent stemte for løsrivelse, men med en valgdeltakelse på 43 prosent - gir katalanske myndigheter det mandatet de trenger til å erklære selvstendighet. Han har imidlertid ennå ikke formelt gjort det.

Ordfører oppfordret til demonstrasjon

Han får støtte fra Catalonias visepresident, Oriol Junqueras. Ifølge BBC, hevder han at Rajoy og hans allierte ikke bare har tilsidesatt selvstyret i regionen, men i praksis tilsidesatt demokratiet.

Rafael Marchante, Reuters

Barcelona-ordfører Ada Coleau har kalt avgjørelsen et angrep på friheten og oppdfordret til demonstrasjoner.

Spanias regjering har ifølge Reuters begrunnet iverksetteselsen av paragraf 155 slik:

«Catalonias styre har respektert hverken loven som er basert på vårt demokrati, eller fellesskapets interesser».