Verdens dyreste whisky-dram var ikke ekte

Under et feriebesøk på Hotel Waldhaus Am See i St. Moritz i sommer kom den kinesiske fantasy-forfatteren Zhang Wei (36) over en flaske Macallan single malt fra 1878.

Han spurte hotellet om han kunne få smake, men fikk høre at den ikke var til salgs.

Flasken hadde en verdi på 300.000 sveitserfranc (ca. 2,44 millioner kroner).

Forfatteren ga seg ikke. Til slutt fikk han ja fra hotelldirektøren.

Prisen på 9999 sveitserfranc (ca. 81.000 kroner) for 2 cl skremte ikke mangemillionæren. Dette skal ifølge BBC være den høyeste prisen som noen gang er blitt betalt for en whisky-dram.

Da han noen dager senere skrev om sin erfaring i Sveits i sosiale medier, var han tilsynelatende godt fornøyd med barbesøket.

Waldhaus Am See

Men i mellomtiden hadde whisky-eksperter begynt å stille spørsmål: Var dette ekte vare?

Etter at avisen 20 minuten skrev om saken hadde man funnet at flaskens kork og etikett ikke stemte overens.

Dette fikk Hotel Waldhaus til å undersøke nærmere. Whiskyen ble sendt til analyse hos spesialister i Dunfermline i Skottland. Der kom spesialistene hos nettstedet Rare Whisky 101 frem til at det trolig ikke var en single malt og at flasken med 95 prosent sannsynlighet var fra 1970–1972.

Sandro Bernasconi

Hotelldirektør Sandro Bernasconi sier til BBC Scotland at han ikke hadde noen anelse om at flasken var en forfalskning.

– Min far kjøpte Macallan-flasken for 25 år siden da han var hotelldirektør. Den har aldri vært åpnet, sier han.

Historien endte med at han selv fløy til Kina for å gjøre opp for seg. Zhang Wei fikk pengene han la ut for de edle dråpene tilbake.

– Han ble ikke sint da jeg viste ham resultatene og takket meg for hotellets ærlighet, sier hotelldirektøren.