Prototyper på Trumps mur mot Mexico står nå ferdige

Presidenten har sagt at muren skal være «høy og vakker». Når prototypene fra seks forskjellige produsenter nå står ferdige, kan man i alle fall slå fast at de er store, nærmere bestemt mellom 5,5 og 9,1 meter høye.

Kostnadene er også store. Hver prototyp har kostet mellom 2,5 og 3,8 millioner kroner, men det er småpenger i forhold til hvor mye den ferdige grensemuren i en lengde på 3200 kilometer vil koste.

Anslag fra Det hvite hus lyder på mellom 8 og 12 milliarder dollar, mellom 64 og 96 milliarder kroner etter dagens kurs. Interne dokumenter fra USAs sikkerhetsdepartement DHS viser en kostnad på helt opp til 21 milliarder dollar – 168 milliarder kroner, skriver NBC News.

Tidspress

Produsentene som kjemper om milliardkontrakter på byggingen av grensemuren fikk 30 dager på seg til å sette opp prototypene. Mandag sto alle så å si ferdige, men firmaene har tiden frem til torsdag på å gjøre seg helt ferdige.

MIKE BLAKE / REUTERS / NTB SCANPIX

Disse 30 dagene var imidlertid god tid sammenlignet med de 12 dagene firmaene fikk på seg til å levere anbudene sine, etter at myndighetene presenterte kravspesifikasjoner i et dokument på 130 sider, skriver USA Today.

Kan fly over

President Trump har gjentatte ganger blant annet sagt at muren vil stanse smuglingen av narkotika fra Mexico til USA, men skeptikere peker blant annet på at det er fullt mulig å fly narkotika inn i USA over muren ved hjelp av billige droner.

Teknonettstedet Gizmodo bruker dronevideoene til USAs grensepoliti av prototypene til å understreke nettopp poenget med hvor lett man kan fly over muren.

Rekordlavt antall pågripelser ved grensen

Byggingen av muren, hvis den altså blir finansiert av Kongressen, noe som ennå er usikkert, kommer på et tidspunkt da antallet illegale immigranter fra Mexico til USA er lavere enn på mange år.

MIKE BLAKE / REUTERS / NTB SCANPIX

Ifølge CNN var antallet illegale immigranter som ble pågrepet av USAs grensepoliti våren 2017 det laveste på 17 år, men det dreier seg fortsatt om svært mange pågripelser: 11.129 pågrepne i april måned alene, men det var 62 prosent lavere enn i april 2016.

– Det er vanskelig å vite, svarer Roy Villareal i grensepolitiet CBP (Customs and Border Protection) i San Diego til NBC News på spørsmålet om grensemuren vil være så effektiv at den kutter antallet illegale immigranter ytterligere.

Folk i Mexico sier det på en annen måte:

– Jeg vet ikke hvorfor Donald Trump er så besatt av denne sløsingen med penger, sier Medro Murillo til NBC.

Murillo forsøkte selv å krysse grensen ulovlig da han var en ung mann.

– Det vil alltid være en måte å krysse grensen på, sier han.

For øvrig viser en undersøkelse gjennomført av Center for Migration Studies i New York at det store flertallet, to tredjedeler, av mexicanere som oppholder seg ulovlig i USA ikke krysset grensen illegalt.

Det store flertallet reiste lovlig til USA med et visum i passet, men de reiste ikke hjem igjen da visumets gyldighetstid utløp.