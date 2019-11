NRK: Eksminister pågrepet i hvitvaskingssak som knyttes til DNB

Onsdag ble den tidligere justisministeren Sacky Shangala i Namibia pågrepet sammen med den tidligere sjefen for det statlige fiskeriselskapet, James Hatuikulipi, skriver NRK. Begge er mistenkt for korrupsjon knyttet til den store hvitvaskingsskandalen som nå rulles opp i landet.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at Islands største fiskeriselskap, Samherji, har brukt kontoer i DNB til å sluse minst 640 millioner kroner til et skallselskap på skatteparadiset Marshalløyene. Deler av pengene kan ha blitt brukt til bestikkelser av namibiske ministre og tjenestemenn i bytte mot fiskekvoter.

Flere av disse er nå pågrepet og andre er etterlyst i hjemlandet, skriver NRK, som igjen siterer namibiske medier.

– Ja, vi arresterte dem i dag, bekrefter sjef Paulus Noa i Namibias anti-korrupsjonskommisjon som står bak etterforskningen av korrupsjonssaken til avisen The Namibian.

Før helgen ble også den tidligere namibiske fiskeriministeren Bernhardt Esau arrestert, men ble senere løslatt.

Tidligere i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saken er alvorlig, og at de ikke kan utelukke at de er blitt misbrukt.

I bytte mot kvoter

Ifølge den nasjonale anti-korrupsjonskommisjonener i Namibia er de to pågrepne mistenkt for å være involvert i en sak angående bestikkelser, korrupsjon, svindel, hvitvasking, og skatteunndragelser.

NRK skriver at hele saken kom for en dag da Jóhannes Stefánsson i det verdensomspennende fiskerikonsernet Samherji fra Island, tok kontakt med Wikileaks og namibiske korrupsjonsetterforskere.

Titusener med dokumenter og e-poster som islendingen overleverte viste at det islandske konsernet skal ha betalt bestikkelser til fiskeriministeren og en gruppe nære samarbeidspartnere. Bestikkelsene skal ha vært i bytte mot tilgang til fiskekvoter til en betydelig lavere sum enn noen andre.

Fra 2013 til 2016 ledet Stefansson selskapet Arcticnam, Namibia-virksomheten til det islandske fiskerikonsernet.

– Et instrument

– Jeg var Samherjis instrument i Namibia og utførte alle instrukser. Vi betalte ut bestikkelser, sier Jóhannes Stefánsson til NRK.

Selskapet skal ha brukt DNB for å overføre rundt 640 millioner kroner til skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene

Til NRK sier Stefansson er det var gode grunner for Samherji til å være kunde i en norsk bank.

– Det er en bra måte å vaske penger på, med pengestrøm fra Namibia og til selskaper på Kypros med norske bankkontoer. Når penger er i et norsk system og i en norsk økonomi, blir det stilt færre spørsmål når penger flyttes rundt, fordi Norge har er godt rykte, og regnes som korrekt og ordentlig. Da stilles det færre spørsmål fra andre land, om hvor pengene kommer fra, sier han til NRK.

Han forklarer sin egen rolle med at han ble «revet med av mentaliteten i selskapet».

Norsk advokatfirma gransker

Svært lite av pengene som selskapet tjente kom Namibia til gode i form av skatteinntekter. I stedet ble store summer overført til Samherjis datterselskaper på Kypros gjennom internfakturering, hevder Stefansson.

Samherji har bedt det norske advokatfirmaet Wikborg Rein om å etterforske alle påstander om korrupsjon og skatteunndragelse. Av denne grunn ønsker de ikke ikke å kommentere påstandene, skriver NRK.\