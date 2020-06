Utad skrøt WHO-sjefene av kinesiske myndigheter. Internt var frustrasjonen enorm, ifølge lekkede dokumenter.

28. januar: Tedros Adhanom Ghebreyesus viste frem sitt bredeste smil til de fremmøtte fotografene. Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) ga uttrykk for at han var svært fornøyd etter et møte med den kinesiske statslederen, Xi Jinping, i Beijing den dagen.

«Vi setter pris på at Kina tar dette utbruddet på så stort alvor, og at de har utvist så stor åpenhet. Blant annet har de delt informasjon om virusets arvemateriale», sa Tedros.

På det tidspunktet var 81 mennesker døde, ifølge offisielle tall. I flere uker hadde han og andre WHO-ledere skrytt av Beijing-myndighetene for hvordan de hadde håndtert den voksende krisen.

Internt i organisasjonen rådet en helt annen stemning. En måned var gått siden leger i den kinesiske byen Wuhan først hadde begynt å mistenke at et nytt virus smittet noen av pasientene deres.

«Vi får minimalt med informasjon»

WHOs eksperter fikk høre om viruset 31. desember, men kinesiske myndigheter ga dem ikke den informasjonen de ønsket, ifølge interne dokumenter og opptak nyhetsbyrået AP har fått tak i.

Blant spørsmålene de ikke fikk svar på, var om viruset kunne spres mellom mennesker og om det dermed utgjorde en trussel for resten av verden.

– Vi får minimalt med informasjon, sier WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove, som i dag leder det tekniske arbeidet med koronautbruddet for WHO, i et opptak fra tidlig i januar.

Gauden Galea, WHOs øverste leder i Kina, bekreftet misnøyen.

– Vi er på det stadiet at de gir oss informasjon 15 minutter før det dukker opp på de statlige TV-kanalene, sier han i et opptak fra et internt møte, ifølge AP.

Ble straffet da han delte informasjon

Mye av frustrasjonen handlet om virusets arvemateriale, kjent som genomet. Dersom man fikk en oversikt over hvordan viruset var bygget opp, ville det være lettere å vurdere hvor farlig det kom til å være.

Allerede 27. desember hadde kinesiske forskere kartlagt mesteparten av genomet og delt det med lokale myndigheter i Wuhan, ifølge den uavhengige kinesiske avisen Caixin og nyhetsbyrået AP.

Recordings of internal WHO meetings show officials complained about the lack of coronavirus data from China in January — at a time when the outbreak might arguably have been dramatically slowed, the @AP has found. https://t.co/cL8FBRD5lu — The Associated Press (@AP) June 2, 2020

Og i de påfølgende ukene klarte forskere flere andre steder i Kina å gjøre det samme. Men kinesiske myndigheter holdt informasjonen for seg selv.

– Vi ber om informasjon, både via formelle og uformelle kanaler. Når vi ber om detaljer, får vi ingenting, sa WHO-toppen Galea i et internt møte.

Først 11. januar ble arvematerialet offentliggjort. Zhang Yongzhen, en forsker i Shanghai, la ut funnene sine på en internasjonal nettside. I likhet med andre varslere i denne tidlige perioden, ble også Zhang straffet av myndighetene. Laboratoriet hans ble midlertidig stengt, ifølge AP.

«Kunne ha spart flere liv»

Selv etter at katten var ute av sekken, holdt kinesiske myndigheter tilbake informasjon om viruset i ytterligere to uker, skriver nyhetsbyrået.

Hemmeligholdet bidro sannsynligvis til at WHO ikke reagerte tidligere på pandemien. Først 30. januar erklærte organisasjonen at viruset utgjorde en global krise.

– Det er innlysende at vi kunne ha spart flere liv og unngått mange, mange dødsfall dersom Kina og WHO hadde handlet raskere, sier Ali Mokdad, en professor ved det Seattle-baserte Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

95 prosent av smittetilfellene kunne vært unngått dersom kinesiske myndigheter hadde reagert tre uker tidligere, ifølge en rapport fra en internasjonal forskergruppe.

Fryktet å få enda mindre informasjon

Da WHO-sjef Tedros møtte Xi Jinping i Beijing 28. januar, var det altså som leder for en organisasjon der mange var dypt frustrerte. Hvorfor valgte han å hylle Kina-myndighetene offentlig?

Trolig var det fordi WHO fryktet å få enda mindre informasjon fra kineserne, sier Mokdad og andre kilder til AP.

– Dersom WHO hadde vært for pågående, kunne de til og med blitt sparket ut av Kina, sier helseforsker Adam Kamradt-Scott ved Sydney-universitetet til nyhetsbyrået.