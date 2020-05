Canadisk domstol åpner for Huawei-utlevering

Kjennelsen onsdag slår fast at anklagene mot Meng vil holde vann i en canadisk domstol, noe som er et viktig nåløye for å vurdere grunnlaget for utlevering.

Meng, som er finansdirektør i Huawei, nestleder i styret og datter av selskapets grunnlegger Ren Zhengfei, er ettersøkt av amerikanske myndigheter, anklaget for brudd på USAs sanksjoner mot Iran.

Hun ble pågrepet i Canada i 2018 på oppfordring fra USA, som har bedt om at hun må bli utlevert. Kina har kritisert pågripelsen i sterke ordelag og det diplomatiske forholdet mellom Beijing og Canada har siden kjølnet.

Huawei skuffet

USA anklager også Meng for bedrageri, men selv avviser hun alle anklager.

Huawei sier i en uttalelse at selskapet et skuffet over onsdagens kjennelse i Canada og gjentar at det mener Meng er uskyldig.

– Vi forventer at det juridiske systemet i Canada til slutt vil bevise at Meng er uskyldig. Hennes advokater kommer til å fortsette arbeidet for at rettferdigheten seirer i denne saken, skriver selskapet.

Politisk spill

Kinas ambassade i Ottawa anklager USA for å prøve å ødelegge Huawei og sier Canada er USAs medsammensvorne. De ber om at Meng straks slipper fri.

– Hele saken er utelukkende en alvorlig politisk hendelse, sier de i en uttalelse.

Ni dager etter at Weng ble pågrepet, ble to canadiere arrestert i Kina. Pågripelsen av den tidlige diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor anses for å være gjengjeldelse fra Kina. De har vært anholdt i mer enn 500 dager på vilkårlig grunnlag, ifølge canadiske myndigheter.

Statsminister Justin Trudeau insisterer på å la rettssaken gå sin gang. Han uttalte forrige uke at det kommunistledede Kina ikke ser ut til å forstå hva det betyr å ha en uavhengig domstol.