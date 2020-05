Storbrann på Fisherman's Wharf i San Francisco

Brannen brøt ut natt til lørdag i en stor lagerbygning i enden av Pier 45, opplyser Jonathan Baxter i byens brannvesen. Det er vanligvis ingen i lageret om natten, men hjemløse antas å ta seg inn der for å sove. Så langt er det ikke meldt om døde eller skadde.

Da den første brannbilen kom til stedet, strakte flammene seg høyere enn stigen kunne rekke. Til tross for at den fikk skader på grunn av varmen, valgte brannfolkene likevel ikke å trekke den tilbake, noe som viste seg å bli avgjørende for å hindre spredning, sier Baxter.

Totalt ble 150 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet, og på et tidspunkt truet ilden museumsskipet Jeremiah O'Brien. Fartøyet er et av få gjenværende såkalte libertyskip, serieproduserte fraktefartøy som utgjorde en viktig del av den allierte infrastrukturen under andre verdenskrig.

Fartøyet var med under invasjonen i Normandie og er nå en turistattraksjon.

En brannbåt ble satt i stilling for å beskytte skipet, og bidro også til å pøse vann fra San Francisco Bay over vestsiden av brannen.

Jeremiah O'Brien slapp fra det uten andre skader enn noen bobler i malingen.