Hvorfor skal man bruke papir til å skrive ut lapper kunden likevel ikke vil ha? Det spør mange tyskere seg om etter at en ny lov om obligatorisk kassalapp trådte i kraft 1. januar.

Målet er å motarbeide svart økonomi og skattesnyteri. Minst hundre milliarder kroner i skatteinntekter er gått tapt i handelsnæringen årlig, skriver nettstedet Heise.de.

Men når en berliner svipper innom en «Späti», en kveldsåpen storkiosk, for en «Weg-Bier», en flaske øl til å ta med, er interessen for å få kvittering null. Det samme gjelder ved kjøp av et rundstykke til fem kroner.

I Norge ble loven kassert

I Norge kan vi le: Her var en tilsvarende lov på trappene for et par år siden, men skattedirektoratet skrinla forslaget etter store protester.

Det er særlig de minste forhandlerne som protesterer. Å anskaffe godkjent kasse og dessuten bruke flere hundre kroner på kassaruller i måneden, kan føles hardt for dem med lavest fortjenestemarginer.

Andre protesterer mot loven på vegne av miljøet. En gruppe Fridays for future-aktivister i byen Bottrop samlet inn 4000 uavhentede kassalapper og sendte til miljødepartementet i Berlin. De er slett ikke alene. Både miljø- og finansdepartementet har fått mengder av esker og konvolutter fulle av lapper tilsendt i protest.

25 kilometer kassalapp i uken

– Hver uke bruker vi 25 kilometer papir til kassalapper, sier Sebastian Wiza til Rheinische Post.

Han jobber i et bakeri med 28 filialer i Düsseldorf.

– Å gi ut kassalapper til alle, er meningsløst slik vi ser det. Våre kasser er uansett digitale og kan ikke manipuleres, sier Wiza. Han mener det burde holde å gi kvittering når kunden ber om det.

Søt protest

Noen aksjoner er søtere enn andre. En baker i Bayern har laget et eget protestbakverk, en «Kassenbon-Krapfen», en smultbolle dekorert med kassalapp av sukker der ordene «Miljøvennlig! Bærekraftig! Lekker!» lett kan leses. Bollen kan bare fås i karnevalstiden – kundene må jo likevel få en kassalapp i tillegg, sier en ansatt til Der Spiegel.

Mange vil ha unntak

Protestene har bare økt siden loven trådte i kraft 1. januar. Det nasjonale handelsforbundet krever at alle som printer ut mer enn 500 kassalapper per butikk per dag, bør få unntak.

En annen organisasjon krever at loven ikke skal gjelde for kjøp under 100 kroner.

Så stort er rabalderet at også regjeringen som har innført loven, tar temaet opp igjen på et møte mellom de tre koalisjonspartiene onsdag.