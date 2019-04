Økende spenning i Libya: Regjeringssoldater har gått til luftangrep mot opprørsgrupper utenfor Tripoli

Lørdag ettermiddag har det brutt ut kamper mellom opprørsstyrker og regjeringslojale grupper utenfor Libyas hovedstad Tripoli.

Tripoli er hovedsetet for Libyas internasjonalt anerkjente regjering, Government of National Accord (GNA). Den ledes av statsminister Fayez al-Serraj, og er støttet av en rekke mindre militser.

Ifølge Reuters og TV-kanalen Al Jazeera rykker nå en rekke opprørsmilitser inn mot Tripoli, på ordre fra general Khalifa Haftar. Han er en nær alliert av den parallelle administrasjonen som styrer østlige Libya, og som har base i opprørshovedstaden Benghazi.

Det pågår det for tiden forberedelser til en FN-ledet konferanse i Tripoli, som skal kartlegge muligheten for å gjennomføre et demokratisk valg i Libya. Landet har vært preget av kaos og anarki siden Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011.

FNs spesialutsending til Libya sier til Reuters at forberedelsene fortsetter, men at FN-soldater i Tripoli nå er blitt satt i høy beredskap.

Philippe Wojazer, Reuters / NTB scanpix

Luftangrep lørdag

General Haftar leder opprørsgruppen Libyan National Army (LNA), og har også støtte av flere mindre militser. For to dager siden beordret Haftar sine menn til å marsjere mot Tripoli.

I en uttalelse lørdag kunngjorde LNA at de er i ferd med å ta kontroll over Tripolis tidligere internasjonale flyplass, som ligger omtrent 50 kilometer sør for byen. Haftar har varslet at LNA planlegger å bruke flyplassen som base for å sikre seg ytterligere strategiske områder inne i hovedstaden.

Ifølge TV-kanalen Al Jazeera har regjeringslojale styrker lørdag gått til luftangrep mot Haftars soldater, for å stoppe inntoget mot Tripoli.

Fakta: NATOs intervensjon i Libya * I februar 2011 brøt det ut opprør mot Libyas mangeårige leder Muammar Gaddafi. * Noen uker senere vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som etablerte en flyforbudssone over Libya og åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile. * Fly fra NATO gikk få dager senere til angrep mot libyske regjeringsstyrker, som var på vei til opprørshovedstaden Benghazi. * USAs Afrika-kommando hadde først kommando over operasjonen, men NATO overtok. * NATO-fly gjennomførte de neste månedene nærmere 25.000 angrep mot regjeringsstyrker og infrastruktur i Libya. * Norge deltok i operasjonen med 15 kampfly, som slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya. Kilde: NTB

Internasjonal bekymring

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) advarer mot økt usikkerhet i det allerede ustabile landet, og sier nye kamper vil gå hardt ut over sivilbefolkningen.

«Krigere ledet av General Khalifa Haftar (...) har en godt dokumentert historie for å gå til vilkårlige angrep mot sivile», skriver HRW i en uttalelse lørdag.

G7-landene, som blant annet inkluderer USA, Frankrike, Italia og Tyskland, kom fredag med en felles uttalelse der de advarer mot væpnet konflikt, og understreker at det ikke finnes militære løsninger på Libyas problemer.

Også FNs sikkerhetsråd råder general Haftar om å deeskalere konflikten. Den militære aktiviteten setter Libyas stabilitet og utsiktene for en politisk løsning i fare, heter det i en uttalelse fra rådet.

Russland, som tidligere har støttet Haftar, stiller seg bak Sikkerhetsrådets anmodning og oppfordrer Haftar til å utvise tilbakeholdenhet, skriver Al Jazeera.

Hani Amara, Reuters / NTB scanpix

Tidligere alliert av Gaddafi

De siste månedene har Haftar nektet å delta i offisielle samtaler med den FN-støttede regjeringen i Tripoli, ifølge BBC.

Reuters skriver at Haftar skal ha fortalt russiske diplomater at den siste offensiven inngår i det han kaller en kamp for å utslette terrorister i Libya. Haftars motstandere anser ham imidlertid som en potensiell ny diktator.

Den 75 år gamle generalen hjalp Gaddafi å kuppe makten i 1969, men vendte seg senere fra diktatoren og gikk i eksil i USA.

Han kom tilbake til Libya i 2011, da opprørene mot Gaddafi brøt ut. Haftar ble kort tid etter kommandør i en av de mange militsene som oppsto i maktvakuumet etter at diktatoren ble styrtet.