* I februar 2011 brøt det ut opprør mot Libyas mangeårige leder Muammar Gaddafi.

* Noen uker senere vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som etablerte en flyforbudssone over Libya og åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile.

* Fly fra NATO gikk få dager senere til angrep mot libyske regjeringsstyrker, som var på vei til opprørshovedstaden Benghazi.

* USAs Afrika-kommando hadde først kommando over operasjonen, men NATO overtok.

* NATO-fly gjennomførte de neste månedene nærmere 25.000 angrep mot regjeringsstyrker og infrastruktur i Libya.

* Norge deltok i operasjonen med 15 kampfly, som slapp 588 bomber mot ulike mål i Libya.

