Pelosi belærer Biden i korrekt hilsing

Bidens noen ganger i overkant hengivne måte å hilse andre på vil ikke utelukke ham fra å stille som presidentkandidat, mener Pelosi, men hun gir ham følgende råd:

– Bli med i håndhilser-klubben.

Pelosi oppfordrer den tidligere visepresidenten til å håndhilse, på armlengdes avstand, og ikke være så likefram.

– Biden må forstå at det i dagens verden er viktig å ta hensyn til folks personlige sfære, sa Pelosi på et arrangement i regi av Politico i Washington tirsdag morgen.

Pelosi mener Biden burde bli flinkere til å be om unnskyldning.

– Det viktige er hvordan unnskyldningen mottas, ikke nødvendigvis hvordan den var tilsiktet, sa hun.

Biden har blitt anklaget for å ha lagt hendene på kvinners skuldre, å kysse bakhodet på en kvinne, og å gni nesen mot en annen kvinnes nese. Men ingen har anklaget ham for trakassering eller overgrep.

Søndag forsvarte han seg mot anklagene.

– I løpet av mangeårig liv i offentligheten og mange år med valgkamp, har jeg gitt utallige håndtrykk, klemmer og uttrykk for kjærlighet, støtte og trøst. Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg hadde oppført meg upassende. Hvis noen antyder at jeg har gjort det, vil jeg lytte med respekt. Men det var aldri min intensjon, uttalte han.

Biden har ikke formelt lansert sitt kandidatur, men han er en av favorittene til å vinne Demokratenes nominasjonskamp og bli Donald Trumps utfordrer i presidentvalget neste år.