Tyskland og Storbritannia ber Iran følge atomavtalen

Til tross for at USA har besluttet å trekke seg fra avtalen, påpeker Maas at de resterende landene, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland, ønsker å holde avtalen i live.

Maas poengterer at Iran fram til nå har fulgt kravene i atomavtalen fra 2015, men påpeker også at den tyske regjeringen ser kritisk på utviklingen i Irans missilprogram.

Mark Field, statssekretær med ansvar for Asia og Stillehavet, advarte Iran under en tale i det britiske Parlamentet onsdag.

– Vi ber Iran om å ikke eskalere situasjonen og heller stå ved kravene i avtalene. Dersom Iran ikke opprettholder kravene, vil det selvfølgelig få konsekvenser, sa Field, som tilføyer at Storbritannia kun vil være en del av avtalen så lenge Iran er det.

President Hassan Rouhani varslet onsdag at Iran vil slutte å eksportere overflødig uran og tungtvann, to betingelser i atomavtalen som Iran inngikk med seks stormakter for snart fire år siden.

Han sa også at Iran ønsker å forhandle fram nye betingelser innen 60 dager med de fem gjenværende landene.

Den iranske reaksjonen kommer etter en hardere tone fra amerikansk side den siste uken. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver har opplyst at et hangarskip er utplassert etter det som skal være trusler fra Iran.