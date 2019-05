– Jeg kan ikke anbefale jøder å bære kipa når som helst og hvor som helst i Tyskland, sa Klein til flere tyske aviser fra Funke-gruppen lørdag.

Klein er utnevnt til ombud mot antisemittisme av den føderale regjeringen. Han har tidligere jobbet i det tyske utenriksdepartementet. Kontoret som skal jobbe med spørsmål rundt jødehat ble opprettet i fjor, fordi det har vært en oppblomstring av antijødiske holdninger og overgrep mot jøder de siste årene.

Han har tidligere uttalt seg om samme spørsmål, og kom da til motsatt konklusjon. Nå har han endret mening.

– Det er snakk om en brutalisering. Internett og sosiale medier har bidratt stort til denne utviklingen, men det er også gjentatte angrep mot vår kultur og vårt minne. Det har fått meg til å endre mening. Dessverre, sa Klein.

Fakta: Kipa Jødisk hodeplagg, formet som en kalott. Kan også skrives kippa. På jiddisk kalles hodeplagget yarmulke. Brukes av jødiske gutter og menn i forbindelse med bønn, religiøse studier og måltider. Mange ortodokse jøder og alle ultraortodokse, bruker en kipa hele dagen. (Kilde: Store norske leksikon) X

Høyreradikale står for de fleste angrepene

I fjor var ble det arrangert en rekke demonstrasjoner for å vise støtte til jøder i Tyskland. En 21 år gammel israelsk palestiner som ikke selv var jøde, tok på seg kipa for å teste hvorvidt han ville bli møtt med antisemittisme. Det endte med at han ble slått med et belte og hetset. Hendelsene ble filmet og vakte stor debatt i Tyskland.

I kriminalstatistikken i landet fra 2018 ble det slått fast at antallet antisemittiske overgrep hadde økt kraftig. I fjor var det rapportert om 1799 tilfeller av politisk motivert kriminalitet i Tyskland, en økning på nesten 20 prosent fra året før.

I debatten etter at episoden der palestineren med kipa ble slått og hetset, pekte flere på at det var nye muslimer i Tyskland som sto for jødehetsen.

Nå sier tyske myndigheter at 90 prosent av de antisemittiske angrepene utføres av høyreradikale tyskere.

Felix Klein pekte i intervjuet på at politi og andre offentlige tjenestemenn, lærere og advokater trenger mer opplæring for å håndtere antisemittisme.

– Mange vet ikke hva som er tillatt og hva som er det, selv om vi har en veldig klar definisjon av hva antisemittisme er, sa Klein.

Ervin Kohn: – Dette gjør meg forskrekket

Leder for det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, er forskrekket over anbefalingen fra det tyske ombudet.

– Ja, jeg blir forskrekket. Det er særdeles spesielt at man i Tyskland går ut med en anbefaling til jøder om å skjule sin identitet. Det betyr at man ikke kan stole på at man blir beskyttet. Det er en fallitterklæring og virker som et tegn på at man har gitt opp. Jeg håper ikke det er den offisielle politikken i Tyskland, sier Kohn til Aftenposten.

Han mener det er stor forskjell på å erkjenne at man har en antisemittisk oppblomstring, og å be jødene om å holde lav profil.

– Jøder skal kunne gå trygge i gatene.

– Er det mange i Norge som dropper kipa når de er ute i offentlige rom?

– Kipa brukes av religiøse jøder, og svært mange av jødene i Norge, er sekulære. Men uansett hvilket symbol det er snakk om: Jøder holder gjerne sin identitet skjult. Mange har en grunnleggende sensitivitet overfor antisemittisme. Den har vi nærmest fått nedarvet, fordi vi har vært et forfulgt folk i Europa i 2000 år. Mange har lært seg å «være under radaren». Det er ikke noe godt sted å være, og det er ikke der vi ønske å være, men omkostningene med å være synlige, kan være svært høye for mange.

Flere aksepterer trusler og vold mot jøder

I den siste rapporten fra HL-senteret fra 2017 som undersøkte nordmenns holdninger til jøder og muslimer, kom det frem at det i den generelle norske befolkningen er 8 prosent som har antisemittiske holdninger, noe som er en nedgang på 4 prosentpoeng på fem år.

– Det er en svært positiv utvikling. Men et urovekkende trekk ved undersøkelsen, er at andelen som sier at de kan akseptere vold eller trusler mot jøder, har økt i samme periode. 12 prosent nordmenn sier de kan akseptere det, mot 4 prosent, sier Kohn.

– Alle kan og skal bære sin kipa

Uttalelsene til Felix Klein har skapt kraftig debatt i Tyskland. Flere har pekt på at det er et nederlag hvis myndighetene ber jødene ta ansvar for ikke å bli diskriminert.

Journalisten Michael Friedman kritiserte advarselen fra Klein og henviste til grunnloven som garanterer religionsfrihet i Tyskland.

– Når en ombudsmann fra regjeringen offisielt informerer det jødiske samfunn om at «du er ikke trygg og kan bli utsatt for hat og vold i hele Tyskland», så er dette en fallitterklæring for rettsstaten vår. Staten må sikre at jøder kan utøve sin religion uten å føle frykt, sa Friedmann til Die Zeit lørdag.

Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann fra partiet CSU har oppfordret jødene til å fortsette å bære kipaer i offentligheten.

– Alle kan og bør bære sin kipa hvor og når de vil, sier Herrmann til Zeit.

– Hvis jøder ikke lenger kan bære dem uten frykt, gir vi etter for jødehatet og overlater dette feltet til høyreekstremistene, sier ministeren.

Kirkeleder: – Jeg skammer meg

Lederen for den protestantiske kirken i Tyskland, Heinrich Bedford-Strohm, har reagert kraftig mot ombudsmann Kleins kipa-uttalelser.

– Det gjør meg så trist at vi overhode må ha denne diskusjonen i vårt land. Og jeg skammer meg over det, sa han til nettavisen Waz i Funke-gruppen.

Den israelske presidenten Reuven Rivlin sier ifølge The Guardian søndag at advarselen fra Felix Klein er en kapitulasjon for antisemittismen.