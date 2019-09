Trump-varsleren hevder Det hvite hus forsøkte å legge lokk på kontroversiell telefonsamtale med Ukraina

Saken oppdateres.

«I forbindelse med mine offisielle plikter har jeg mottatt informasjon fra flere kilder om at USAs president bruker makten som er nedfelt i sitt embete til å forsøke å få en fremmed makt til å påvirke valget i 2020.

Denne påvirkningen inkluderer, blant annet, å presse et fremmed land til å etterforske en av presidentens fremste politiske utfordrere.»

Slik begynner teksten i varslerklagen mot Trump som ble offentliggjort torsdag morgen, amerikansk tid. Det skjedde nesten samtidig med at den amerikanske direktøren for nasjonal etterretning (DNI), Joseph Maguire, vitnet i Kongressen.

Varsleren skriver at «et halvt dusin» tjenestepersoner i kretsen rundt presidenten har informert ham eller henne om presidentens handlinger.

Du kan lese klagen selv her.

Gir støtte til varsleren

– Jeg støtter varsleren og varslerlovene våre, sa Maguire i sin innledning til kongressen etterretningskomite.

Han sa også at han har fulgt loven til punkt og prikke. DNI-lederen forklarte hva som hadde skjedd med behandlingen av klagen siden den kom ham i hende.

– Da vi vurderte klagen var vi umiddelbart slått av det faktum at dette omhandlet en samtale mellom presidenten og en fremmed leder. Dette er omfattet av presidentens særegne privilegium, sa Maguire.

– Vi konsulterte derfor juristene i Det hvite hus.

Magurie sa at det var dette som gjorde at de ikke kunne oversende klagen til Kongressen uten samtykke fra Det hvite hus. Dette har blitt møtt med sterk kritikk fra demokratene, som hevdet at Trumpregjeringen forsøkte å hindre varslerdokumentet fra å komme ut.

– Jeg tror at varsleren og generalinspektøren har handlet i beste hensikt, sa Maguire.

Han sa imidlertid også at de hadde «forskjellige meninger om hvorvidt dette var en alvorlig bekymring».

Presset på kronologi

Maguire ble hardt presset på kronologien i behandlingen av varslerklagen inneldningsvis i høringen. DNI-sjefen forklarte at han konsulterte med Det hvite hus og justisdepartementet da han fikk varselet. Han ville ikke svare på om han har snakket med president Trump om varselet direkte.

– Du gikk først til dem som varselet omhandler for å konsultere om varselet? spurte komiteleder Adam Schiff.

Schiff hamret løs på Maguire fordi han lot presidenten og justisministeren uttalte seg om klagen før den ble overlevert til Kongressen.

- Dette er en sak som mangler historisk sidestykke, sa Magurie.

Pablo Martinez Monsivais / AP

Viktig årsak

Klagen er en viktig årsak til at demokratene i Kongressen har startet en riksrettsprosess mot Trump. I dokumentet skriver varsleren at han har mottatt informasjon fra flere tjenestemenn i den amerikanske regjeringen om at presidenten bruker sin makt til å få et annet land til å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget neste år.

Identiteten til varsleren er ikke kjent.

Det er tidligere meldt at varslersaken omfatter flere hendelser, blant annet en telefonsamtale som Trump hadde med Ukrainas nyvalgte president 25. juli.

En utskrift av telefonsamtalen ble offentliggjort onsdag.

– Forsøkte å legge lokk på samtalen

Det hvite hus forsøkte å legge lokk på Trumps telefonsamtale med Ukrainas president. Det skriver personen som leverte inn varselet mot presidenten.

I dagene etter at Donald Trump ringte Ukrainas president og ba om en etterforskning av Joe Biden, forsøkte Det hvite hus å «låse ned» alle referater fra samtalen, heter det i varselet.

Ifølge varsleren forteller ansatte i Det hvite hus at de ble «beordret» av jurister i Det hvite hus om å fjerne det digitale referatet fra samtalen fra datasystemet slike referater vanligvis legges i. I stedet fikk de beskjed om å legge transkriptet av samtalen inn i et annet system, for informasjon av en «spesielt sensitiv art», selv om det ikke inneholdt informasjon som var sensitiv ut fra et nasjonalt sikkerhetsperspektiv.

Ifølge varsleren sa ansatte i Det hvite hus at det «ikke var første gang» under denne administrasjonen at transkript ble flyttet til dette systemet for å beskytte informasjon som var «politisk sensitiv» - og ikke sensitiv for den nasjonale sikkerheten.

Andre punkt i klagen:

Ordren om å holde tilbake pengestøtte fra USA til Ukraina kom direkte fra presidenten.

USAs spesialutsending til Ukraina og USAs EU ambassadør møtte med Zelenskij i Kiev og fortalte ham «hvordan han skulle navigere» kravene til Trump.

Presidentens advokat Rudy Giuliani møtte en representant for Zelenskij i Madrid, for å følge opp samtalen mellom presidentene i de to landene.

Klikk her for å lese hele varslet.