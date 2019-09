1300 savnet etter orkanen på Bahamas. Nå er et nytt uvær på vei.

Det offisielle tallet på antall omkomne etter at orkanen Dorian traff øystaten Bahamas har i flere dager vært på 50, men statsminister Hubert Minnis uttalte onsdag at han regnet med at dette kom til øke kraftig. Det offisielle tallet over savnede er blitt nedjustert fra 2500 til 1300 personer.

– Ingen fra Bahamas har sett noe lignende i løpet av livet, sa Minnis i en TV-sendt tale.

Døde ligger i gatene

The Guardian har intervjuet Dwayne Strawn, som egentlig bor på den karibiske øystaten De britiske jomfruøyer. Han gir opplæring til redningsarbeidere.

– Basert på det vi hører fra folk på bakken, så kommer det til å være langt, langt høyere enn det myndighetene rapporterer. Vi er forberedt på at det kan være et firesifret antall, sier han.

Fakta: Bahamas Øystat i Karibia. Har mer enn 700 øyer. Har bare i underkant av 400.000 innbyggere. Rundt 70 prosent bor i og rundt hovedstaden Nassau. Ligger næ Cuba og den amerikanske delstaten Florida, nordvest i Karibia. Er det mest velstående landet i Karibia og et stabilt demokrati, med en økonomi som i hovedsak er basert på turisme. Det er også mye internasjonal finansvirksomhet der, men i mindre grad enn før.

I sosiale medier og til journalister rapporterer andre overlevende om det samme. Mange forteller at de har sett lik. En rekke bilder av omkomne pakket inn i likposer, men fortsatt liggende i gatene, er blitt offentliggjort.

Nytt uvær på vei

Et tropisk lavtrykk truer nordvestlige deler av Bahamas med kraftig nedbør og vind, skriver NTB.

Det er ventet fredag og lørdag. Det er langt unna orkans styrke, men det er ventet vindkast på 13 meter pr. sekund, som kan utvikle seg til en tropisk storm. Da orkanen herjet, var vindstyrken på enkeltkast opp mot 80 meter pr. sekund.

Lokalavis: Døde legges i massegraver

De siste dagene har lokale medier rapport om at omkomne etter orkanen Dorian på Bahamas nå gravlegges i massegraver på øya Abaco.

De omkomne, mange uidentifiserte, er lagt i likposer. Nettavisen Bahamas Press har publisert et bilde av lik som fraktes på åpne lasteplan. Hverken myndighetene på Bahamas, de store internasjonale nyhetsbyråene eller andre internasjonale medier har foreløpig bekreftet bruken av massegraver.

Tidlig i uken ble dette blankt avvist av helseminister Duane Sand.

– Det har ikke vært massebegravelser på Abaco, sa han til avisen The Tribune.

Mange har dratt til USA

Det er halvannen uke siden orkanen traff den lille øystaten Bahamas med voldsom kraft. De to øyene som ble rammet hardest, huset rundt 70.000 av øystatens knappe 400.000 innbyggere. De fleste av disse 70.000 har mistet hjemmene sine.

Ødeleggelsene er enorme, orkanen er regnet som en av de kraftigste i Atlanterhavs-området som noensinne har rammet land. Ingen har ennå en full oversikt over skadene eller hvor lang tid opprydningen og gjenoppbyggingen vil ta. Det er svært høy fare for spredning av sykdom,

Flere titusen hus er knust til pinneved, og redningsmannskaper søker fortsatt i ruinene. Samtidig har redningsinnsatsen møtt kritikk for at det går for sakte. Det er tatt en rekke ulike private initiativ, blant annet fra USA, men arbeidet blir i liten grad koordinert foreløpig, skriver Guardian.

Ramon Espinosa, AP

Dutch Defense Ministry

Loren Elliott, Reuters

Også FN er tungt inne med nødhjelp. Tusenvis av mennesker bor i improviserte hjelpeleire eller i offentlige bygninger. Ifølge Vox har rundt 5000 personer har tatt seg til hovedstaden Nassau, som ligger på en annen øy, i dagene etter orkanen. Det finnes ikke husrom til alle der.

– Ingen fortjener å gå gjennom dette, sa Dimple Lightbourne (30) til nyhetsbyrået AP mandag.

Han ankom hovedstaden med sin 51-årige mor, en skipssekk og tre plastkasser, primært med nye klær de har fått utlevert før det raserte hjemstedet. Andre, anslagsvis over 4000, har tatt seg over havet til nabolandet USA i kjølvannet av orkanen.

– Verden må se dette

Den norske båtkaptein Kjetil Solberg ankom et av de hardest rammede områdene få dager etter orkanen. Han har fortalt Aftenposten om hvordan han så døde kropper av mennesker og dyr, noen flytende i vannet, andre på landet.

Han forteller om forferdelige scener da han ankom Marsh Harbour på øya Abaco onsdag. Han så døde kropper av mennesker og dyr, noen flytende i vannet, andre på land.

– Inntrykkene var ille. Det var sterk liklukt. Vi så armer som hang ut av ruiner. Folk vi møtte, fortalte om barn som hadde vært innesperret i sammenraste bygninger i flere dager, sa han.

– Verden må se dette, sa han også.