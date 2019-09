Kraftig eksplosjon i Göteborg

Det har vært en rekke eksplsjoner i Sverige den siste tiden. For to uker siden ble en student hardt skadet da hun var på vei hjem fra fest i studentbyen Lund og en sprengladning gikk av ved et hus.

Natt til søndag skjedde det igjen. Politiet fikk melding rett etter klokken 2.

– Det er helt åpenbart at en kraftig sprengladning har gått av. Det har vært et høyt smell og folk har kjent trykkbølgene, sier Morten Gunneng, vakthavende ved politiet i Göteborg til avisen Aftonbladet.

Det som beskrives som et bombekrater ligger noen titall meter fra et hus der flere familier bor.

– Skaderne er større enn vi først trodde. Fasaden og vindusruter har gått i stykker akkurat som et vannrør ved entreen, sier Gunneng.

Det er ikke rapportert om noen personskader. Den nasjonale bombegruppen har nå undersøkt åstedet.