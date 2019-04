DINUKA LIYANAWATTE / NTB scanpix

Over 150 personer er drept etter åtte angrep på forskjellige steder i Sri Lanka søndag morgen.

Minst 35 av de drepte skal være utenlandske turister.

Angrepene rammet tre kirker midt under påskegudstjenesten.

Det er kirkene St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo like nord for hovedstaden og Zion Church i Batticaloa øst på øya som er rammet.

Samtidig ble tre hoteller angrepet: Femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury-hotellet.

Senere skal det også ha ekspolert på hotellet Tropical Inn i Coombos forstad, Dehiwala.

Åtte angrep

Rett etter klokken 11 ble det meldt om et åttende angrep mot ytterligere et hotell, Tropical Inn i Colombo.

Foreløpig har ingen påtatt seg ansvaret for angrepet. Lokale medier navngir to personer som skal ha stått bak angrepene på to av hotellene, men dette er ikke bekreftet.

Det er nå innført portforbud på Sri Lanka.