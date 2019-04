Valglokalene i Finland stenger klokken 19 norsk tid og kort tid etter det vil resultatet av forhåndsstemmene komme. Omkring klokken 20.30 norsk tid er det ventet at de første pålitelige prognosene kommer. Disse kan du følge i de svensktalende sendingene til Yle.

De siste meningsmålingene tyder på at det ikke blir noen oversiktlig situasjon etter at alle stemmene er talt opp.

Finlands tre største partier ligger alle an til å få mellom 15 og 19 prosents oppslutning i søndagens valg. Spørsmålet er om noen av dem vil kunne samarbeide.

Den siste meningsmålingen før valget ble offentliggjort torsdag. Den viste at Sosialdemokratene (SDP) fortsatt leder med 19 prosent oppslutning. Det nasjonalistiske partiet Sannfinnene har imidlertid gått sterkt frem i sluttspurten, og har med 16,3 prosents oppslutning passert det liberalkonservative Samlingspartiet.

De store spørsmålene

De store spørsmålene som valget vil gi svar på er om årets riksdagsvalg i Finland blir et klimavalg. Klima har vært en het sak i valgkampen. Ungdomsopprøret har også nådd Finland. De fleste partiene har løpt om kapp med klimaløfter. Går Sannfinnene, som mener klimafryktene er overdrevet, frem like mye som målingene viser?

Valgdeltagelsen i Finland har de siste årene ligget rundt 70 prosent.

Finland har de siste årene vært styrt av brede koalisjonsregjeringer, men denne gangen finnes det intet opplagt regjeringsalternativ. Sosialdemokratene og Samlingspartiet vil neppe samarbeide ettersom de har gått hardt ut mot hverandres politikk under valgkampen.

Samarbeid røk

Samtidig kan det bli vanskelig for Samlingspartiet å inngå i en ny koalisjonsregjering med Sannfinnene, etter at det nasjonalistiske partiet gikk ut av koalisjonsregjeringen sommeren 2017.

I den forbindelse ble partiet splittet. Alle statsråder fra Sannfinnene som valgte å bli sittende i regjeringen, dannet et nytt parti kalt Blå fremtid. Det ligger nå an til å få under 1 prosent oppslutning, mens Sannfinnene har karret seg oppover meningsmålingene under ledelse av den sterkt høyreorienterte politikeren Jussi Halla-aho.

Emmi Korhonen / TT NYHETSBYRÅN

Fakta: Valget i Finland Riksdagsvalget i Finland finner sted hvert fjerde år. * Årets valg finner sted søndag 14. april. Det endelige resultatet er ventet onsdag 17. april. * Det skal velges tilsammen 200 representanter. * Siden valget i 2015 har landet vært styrt av Centerpartiet, Samlingspartiet og Sannfinnene. Sistnevnte ble i 2017 splittet i to, hvorav Blå fremtid ble værende i regjeringen, mens Sannfinnene gikk i opposisjon. * Finlands sentrum-høyre-regjering gikk av 8. mars i år som en følge av at de ikke fikk gjennomført en større helsereform. Landet har siden vært styrt av et forretningsministerium. * Den planlagte helsereformen gikk blant annet ut på at regionale myndigheter skulle overta ansvaret for helse- og sosialtjenester fra kommunene. * Både regjeringspartiene og opposisjonen var splittet i synet på den omfattende helsereformen. Kilde: NTB-TT

Nedstemt helsereform

Ingen av partiene ser altså ut til å få 20 prosents oppslutning, noe som er uvanlig i Finland. Og det er ikke lenger en tydelig blokkdeling mellom høyre og venstre. Årsaken er trolig vinterens avsløringer av at flere eldre er blitt vanskjøttet på privatdrevne sykehjem.

Avsløringene kom ubeleilig for Samlingspartiet, som i flere år har jobbet frem en helsereform sammen med Centerpartiet i koalisjonsregjeringen. Reformen skulle legge til rette for flere privatdrevne sykehjem, men den ble nedstemt i mars, noe som førte til at koalisjonsregjeringen gikk av.

Sannfinnenes fremgang kan få stor betydning for regjeringsdannelsen. Sosialdemokratene vil neppe ha noe å gjøre med det nasjonalistiske partiet, mens Samlingspartiet er mer ambivalent, mener professor Göran Djupsund ved Åbo Akademi.