Washington Post: Trump har passert 10.000 uriktige eller villedende uttalelser

Oversikten til Washington Post er oppdatert til og med 27. april. Den dagen har faktasjekkerne notert 62 tvilsomme uttalelser og påstander fra presidenten.

Trump brukte 601 dager på de første 5000 uriktige og villedende uttalelse, skriver Washington Post, men bare 226 dager på de neste 5000.

Blant de tvilsomme påstandene som presidenten skal ha kommet med denne dagen, er flere gamle gjengangere. Blant annet hevdet han at skattekuttet som hans administrasjon har gjennomført, er det største i USAs historie.

Åttende største

Faktasjekkerne i Washington Post hevder at det er helt feil. Skattekuttet er det åttende største, regnet i prosent av BNP (Brutto nasjonalprodukt). Faktisk er Trumps skattekutt mindre enn to av skattekuttene som hans forgjenger, Barack Obama, gjennomførte.

143 ganger har Trump til nå gjentatt påstanden om at skattekuttet er det største noensinne.

Enda oftere har han kommet med en annen påstand som, ifølge Washington Post, er uriktig: 160 ganger skal han ha fortalt at grensemuren er under bygging og at 400 miles (noe over 643 kilometer) vil stå ferdig innen utgangen av året.

260 miles, ikke 400

Ifølge Washington Post har Kongressen bevilget penger til 175 miles. I tillegg har presidenten gitt ordre om at forsvarsdepartementet skal bidra med penger til 53 miles og finansdepartementet med 30 miles. Summen av dette blir 260 miles (418 kilometer) og ikke 400.

Washington Post hevder også at presidenten kom med 18 nye, tvilsomme uttalelser fra scenen under Make America Great Again-arrangement i Green Bay i Wisconsin. En av dem skal være denne, der Trump snakker om at USA gir mye penger i form av militær hjelp til Saudi-Arabia:

«Men militæret, vi subsidierer Saudi-Arabia. Jeg ringer til kongen. Jeg liker kongen. Jeg sa, Konge, vi jobber livet av oss for å forsvare deg, Konge, og du har mye penger.».

Ifølge Washington Post betaler Saudi-Arabia for stort sett all militær trening som deres militære styrker mottar fra USA, bortsett fra 10.000 dollar.