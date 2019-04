Sri Lanka: – De fleste islamistene som knyttes til angrepene, er pågrepet eller drept

– De aller fleste er pågrepet, og noen er drept. Nå kan vi etter hvert begynne å vende tilbake til normalen, sier statsminister Ranil Wickremesinghe i en uttalelse søndag.

To av brødrene til Zahran Hashim, som antas å ha vært hovedmannen bak terroraksjonen, skal ha blitt drept da politiet gikk til aksjon mot et hus i den østlige delen av landet fredag kveld. Også brødrenes far skal ha blitt drept. Både politikilder og en slektning av brødrene bekrefter opplysningene overfor nyhetsbyrået Reuters.

Tolv andre mennesker ble også drept i denne aksjonen. Politiet har tidligere opplyst at selvmordsbombere i bygningen trolig utløste eksplosjoner etter en skuddveksling med sikkerhetsstyrkene.

– Godt organisert gruppe

Ifølge statsminister Wickremesinghe ble terrorangrepene første påskedag utført av en liten, men godt organisert gruppe radikale islamister. Han sier videre at regjeringen vil innføre strengere lover for bedre å kunne hanskes med islamistiske ekstremister.

Ifølge statsministeren vil utenlandske imamer og andre geistlige som kommer ulovlig til Sri Lanka for å undervise, bli utvist.

253 mennesker ble drept da minst ni selvmordsbombere angrep tre kirker og tre luksushoteller på øystaten første påskedag. 40 av de drepte var utenlandske statsborgere.

Våpentrening i utlandet

Over 100 personer har blitt pågrepet i dagene etter angrepene. Myndighetene mener de srilankiske selvmordsbomberne tilhørte de to små, lokale islamistgruppene National Thowheeth Jama'ath (NTJ) og Jammiyathul Millatu Ibrahim.

Politiet mener de fikk våpentrening både i utlandet og på Sri Lanka. Myndighetene har identifisert rundt 140 personer på Sri Lanka med tilknytning til IS, som hevder å stå bak angrepene.