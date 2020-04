Koronaviruset sprer seg med stor fart i den ultraortodokse delen av befolkningen i Israel. Hundrevis av nye smittetilfeller har dukket opp den siste uken, viser opplysninger avisen Haaretz har fått fra helsedepartementet.

Vekstraten blant de ultraortodokse jødene er langt høyere enn i befolkningen for øvrig. Cirka halvparten av alle landets positive tilfeller er i den ultraortodokse delen av befolkningen, melder flere israelske TV-kanaler ifølge Times of Israel. Dette til tross for at de ultraortodokse kun utgjør 10 prosent av befolkningen.

Mass ultra-Orthodox funeral held in Israel despite coronavirus pandemic: Public Security Minister Gilad Erdan calls event in Bnei Brak 'life-threatening' ■ COVID-19 is quickly spreading in ultra-Orthodox communities, but police fear enforcement… https://t.co/59zJOA5rCK Haaretz pic.twitter.com/b0wgJ50JDm — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) March 29, 2020

Åtte ganger flere smittet på få dager

Et eksempel er byen Bnei Brak, en by med nesten 200.000 innbyggere, der de fleste er ultraortodokse. Antallet innbyggere som var smittet med koronaviruset, ble åtte ganger høyere fra mandag til torsdag i forrige uke, skriver Haaretz. Mens det mandag var 30 personer som hadde bekreftet koronasmitte, hadde antallet steget til 244 torsdag.

I den ultraortodokse befolkningen i Jerusalem, gikk man fra 78 til 314 tilfeller fra mandag til torsdag.

Antallet smittede steg også i resten av den israelske befolkningen, men langt fra så kraftig.

Smittespredningen har fått ordføreren i Bnei Brak til å reagere. Han ber byens religiøse om å slutte å be i grupper på mer enn 10 personer, noe man ifølge den ultraortodokse tradisjonen skal gjøre.

ODED BALILTY, AP/NTB scanpix

De ultraortodokse har skydd teknologi

Det kan være mange årsaker til at koronasmitten spres raskere i den ultraortodokse befolkningen. De har ofte store familier, er fattigere enn andre israelere og bor tett på hverandre. Det kan også skyldes manglende evne til å oppfange smitteråd eller vilje til å følge myndighetenes pålegg.

De ultraortodokse har nemlig ikke ville tilegne seg ny teknologi på samme måte som andre israelere. Noen har aldri hørt om TV og internett.

Det største hinderet et at mange ultraortodokse ikke er knyttet opp mot massemedier, skriver Haaretz.

Mange ultraortodokse har ikke smarttelefon. Og de som er det, har ofte en telefon som er blokkert for «uønskede sider». Dermed får de heller ikke meldinger som gir beskjed om at de må i isolasjon.

– Det kan tenkes at de dermed går glipp av informasjon som andre får om epidemien, sier Marte Heian-Engdal, seniorrådgiver ved Noref, senter for internasjonal konfliktløsning.

Og dersom de har oppfattet at koronaviruset utgjør en trussel, er det ikke sikkert de er like villige til å tilpasse seg. Så sent som lørdag 28. mars møtte 300 ultraortodokse opp til en rabbiners begravelse i Bnei Brak.

– De ultraortodokse lever sine liv på siden av storsamfunnet og har veldig liten tillit til myndighetsautoriteter. De vier sin tillit først og fremst til sin egen synagoge. Det rabbineren sier, er det de følger, sier Heian-Engdal.

Gali Tibbon, AFP/NTB scanpix

Netanyahu kan ha sikret seg makten

Israel hadde mandag ettermiddag 4347 smittetilfeller og 16 dødsfall. Myndighetene stanset tidlig alle trafikk inn til landet og har iverksatt strenge regler for å stanse smittespredningen internt i landet. Det er ikke lov å samle seg i grupper på mer enn 10 personer. Myndighetene vurderer nå å stramme ytterligere inn slik at kun møter mellom to personer er lov.

Israelere har ikke lov til å gå mer enn 100 meter fra huset sitt, med mindre de må reise lenger bort for å handle mat eller medisiner eller for å gå på arbeid.

Israels mangeårige statsminister Benjamin Netanyahu har til nå kommet godt ut av koronakrisen. Han så etter det siste valget, det tredje på mindre enn et år, ut til å miste makten. Men med koronakrisen er han blitt statsminister for en samlingsregjering i minst 18 måneder til. Korrupsjonssaken mot ham skulle startet tidligere i mars, men den ble utsatt.