En 12 år gammel belgisk jente er død etter å ha testet positivt for det nye koronaviruset. Jenta hadde feber i tre dager før hun døde, opplyser belgiske helsemyndigheter ifølge NTB.

Dødsfall i så ung alder skjer svært sjeldent, sier en talsperson for helsemyndighetene, Emmanuel André, og legger til at de er rystet over dødsfallet.

Ingen ytterligere detaljer om helsetilstanden til den tolv år gamle jenta er blitt offentliggjort, heller ikke om hun hadde noen underliggende sykdom.

– Det er først og fremst eldre som er i risikogruppen, men også unge dør, skriver medievakten ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Aftenposten.

13-åring døde uten sin nærmeste

Mandag morgen døde en 13 år gammel gutt av koronaviruset på et sykehus i London. Han er det hittil yngste offeret for viruset i Storbritannia, melder Sky News.

Gutten, Ismail Mohamed Abdulwahab, beskrives som en tidligere frisk gutt. Fordi sykdommen regnes som så smittsom, fikk ikke familien være ved hans side da han døde.

– Ismail var bare 13 år gammel og hadde ingen tidligere helseproblemer. Dessverre døde han uten noen familiemedlemmer hos seg på grunn av smittsomheten til covid-19, heter det i en uttalelse fra skolen der en eldre bror av ham jobber.

En sunn italiensk kokkelærling døde i London

Tirsdag meldte La Repubblica at den 19 år gamle italieneren Luca di Nicola har mistet livet i London. Gutten hadde testet positivt for koronasmitte, opplyser faren til den italienske avisen.

Kokkelærlingen bodde i London sammen med moren. Han døde av en voldsom lungebetennelse 24. mars. Ifølge familien har britiske helsemyndigheter bekreftet både via en e-post og deretter i telefonen, at sønnen deres testet positivt for covid-19. Han skal ikke ha hatt noen sykdommer på forhånd.

– Han var veldig sunn, sier guttens tante, Giada, til La Repubblica.

Han hadde vært syk hjemme i en uke, med det man trodde var influensa. 24. mars forverret situasjonen seg. Ambulanse ble tilkalt, men 19-åringen døde på intensivavdelingen ved North Middlesex Hospital i London samme dag.

Fakta: Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset? Den 30. mars var det 168 nordmenn med koronasmitte som var innlagt på en intensivenhet. Av disse var 107 inneliggende. Av de 168 pasientene var 5 i alderen 0–30 år gamle. 31. mars klokken 08.00 var det rapportert om 28 dødsfall i Norge. Gjennomsnittalderen var 85 år. (62 til 95 år) Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser. Unntak er blant annet hvis du er helsepersonell, hvis du er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom eller hvis du har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvis du får mer alvorlige symptomer, som tungpustethet, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Også dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet. Mistanke om covid-19 må ikke hindre deg i å få nødvendig helsehjelp.

Fransk jente døde: – Det er ikke til å bære

Dødsfallet kommer bare seks dager etter at en 16 år gammel jente døde i Frankrike. 16 år gamle Julie skal ikke ha hatt noen sykdom på forhånd.

– Det er ikke til å bære. Hun hadde jo bare en hoste, sier moren Sabine ifølge AFP.

Symptomene startet med en mild hoste en uke i forveien. Over helgen ble hun kortpustet, hostekulene kom oftere og moren tok med datteren til lege mandag. Datteren ble lagt inn på et lokalt sykehus og siden overført til et større sykehus i Paris.

16-åringen ble lagt inn på en intensivavdeling tirsdag og døde onsdag i forrige uke.

To tester viste negativt resultat for covid-19, mens en annen viste at hun hadde testet positivt.

Spansk fotballtrener (21) hadde covid-19, lungebetennelse og kreft

Søndag 15. mars døde 21 år gamle Francisco Garcia i Malaga. Han var trener for fotballaget Atletica Portada Altas ungdomslag.

Han fikk først vite at han hadde blodkreft da han ble lagt inn på sykehus med koronasmitte, melder Washington Post.

Den unge mannen hadde oppsøkt lege fordi han slet med å få puste. Legene fant ut at han hadde lungebetennelse og var positiv for covid-19, ifølge lokalavisen Malaga Hoy.

California: – Covid-19 dreper også de unge og friske

I California i USA er dødsfallet til en ellers frisk 25 år gammel farmasøyt blitt sett på som en advarsel til unge mennesker.

– Dette er en svært trist påminnelse om at covid-19 også dreper folk som er unge og friske, sier Dr. Cameron Kaiser ved det offentlige legekontoret i Riverside County til Los Angeles Times.

– Ta vare på deg selv. Reis minst mulig og praktiser sosial distansering uansett hvor ung og frisk du er.

Fusbal-spiller døde i Portugal

Et annet ungt mulig offer for koronaviruset kan være 14 år gamle Victor Godinho fra Portugal.

Den unge futsal-spilleren døde søndag på Hospital de São Sebastião i Porto.

Ifølge portugisiske medier skal tenåringen ha hatt psoriasis, en hudsykdom som kan påvirke immunforsvaret og kan opptre sammen med andre alvorlige lidelser, som diabetes, hjertesykdom og depresjon.

– Helseministeren og helsedirektøren har bekreftet at den unge idrettsutøveren hadde testet positivt for koronaviruset, men dødsårsaken er uklar, det er tvil i luften og vi må vente på alle resultatene og konklusjonene, sier Arménio Pinho, president i Aveiro fotballforening ifølge VG.