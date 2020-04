Påske feires med tomme kirker verden over

Kirkebenker verden over står tomme, men mange kristne trossamfunn gjør som katolikkenes pave Frans og lar menigheten delta på høytidsmessen over internett.

Verden har registrert nesten 1,8 millioner koronasmittede og 110.000 dødsfall, og usikkerheten er stor om hvordan de neste ukene og månedene vil se ut. I Europa passerte dødstallet fra pandemien 75.000 første påskedag.

USA har registrert 20.600 dødsofre og passerte påskeaften Italia på listen over land med flest døde. Sammen med Italia, Spania og Frankrike har delstaten New York så langt vært hardest rammet av koronaviruset.

Men pandemiens tyngdepunkter endres stadig, og det er ny uro for utviklingen i land som Japan og Tyrkia. I Storbritannia og i Midtvesten i USA antas dødstallet å passere 10.000 før søndagen er omme.

Messe på nett

Petersplassen i Roma var tom også første påskedag. Pave Frans holdt påskemessen inne i den nesten tomme Peterskirken, mens katolikker fulgte med på TV og andre skjermer hjemmefra.

Lignende scener utspilte seg i andre kirkerom verden over. I Sør-Korea, der det første koronautbruddet rammet en kristen sekt, ble de fleste påskegudstjenester holdt på nett.

Iført ansiktsmasker fikk et lite antall troende delta på gudstjenesten i en av Sør-Koreas største kirker, pinsevekkelsens Yoido Full Gospel Church i Seoul. De fremmøtte holdt god avstand, og koristene sang salmer gjennom munnbind.

Foto: Andrew Medichini / AP / NTB scanpix

Foto: Andreas Solaro/Pool Photo via AP / NTB scanpix

– Livet vil seire

I Den hellige gravs kirke i Jerusalem, hvor mange kristne tror Jesus ble korsfestet og begravet, forsøkte erkebiskop Pierbattista Pizzaballa å trøste de troende.

– På tross av at vi ser tegn på død og frykt overalt og over hele verden, så er vi nødt til å se det gode og alle dem som ofrer sine liv for andre, sa han.

Bare en håndfull prester deltok i påskemessen, og det var hverken pilegrimer eller salgsboder å se i gatene rundt kirken i Jerusalems gamleby.

– Påskens budskap er at livet, på tross av alt, vil seire, sa Pizzaballa.

Kjøkken-gudstjeneste

Church of England har stengt alle sine kirker. Den anglikanske erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, holdt påskemessen fra sitt kjøkken i London, bak et provisorisk alter på spisestuebordet.

– Velkommen til kjøkkenet i vårt hjem første påskedag, sa den åndelige lederen for 85 millioner anglikanske kristne.

– Straks denne epidemien er beseiret her og andre steder, kan vi ikke være tilfredse med å vende tilbake til det som var før, som om alt var normalt, sa erkebiskop Welby.

Foto: Jonathan Brady / PA via AP / NTB scanpix

Portforbud

I Libanon ba kardinal Bechara Rai menigheten om å respektere portforbudet som er innført i kampen mot koronaviruset, i et land som sliter med sin verste økonomiske krise på mange tiår.

– Vi ber for at libanesiske tjenestemenn jobber sammen i samarbeidets ånd for å gjenopplive Libanon økonomisk, finansielt og sosialt, sa Rai i en nesten tom kirke i Bkerki nordøst for Beirut hvor Den maronittiske kirke har sitt hovedsete.

For ortodokse kristne er denne søndagen starten på påskeuken, og deres palmesøndag ble markert på lignende vis.

Pave Tawadros II, den åndelige lederen for Egypts kristne koptere, holdt messe nesten uten tilhørere i Sankt Bishoy-klosteret i en ørkendal vest for Kairo. Pavens gudstjeneste ble gjort tilgjengelig på Facebook-siden til den koptiske kirken, som har besluttet å avlyse alle påskefeiringer i kirker og klostre for å dempe spredningen av viruset.

Foto: Anjum Naveed / AP / NTB scanpix

Foto: Lee Jin-man / AP / NTB scanpix

Ba om fred

I Roma var det første gang på flere hundre år at paven ikke holder messe i en fullsatt Peterskirke og taler til titusener av fremmøtte på Petersplassen.

– I dag går mine tanker først til det store antallet som er blitt direkte påvirket av koronaviruset. De syke, de som har dødd og familiemedlemmer som sørger over tapet av sine nære og kjære og i noen tilfeller ikke engang fikk tatt farvel, sa paven.

Pave Frans ba om at internasjonale sanksjoner blir fjernet siden det gjør det vanskelig for enkelte land å hjelpe sine innbyggere. Han ba også om at gjelden som noen av verdens fattigste land sliter med, enten blir nedskrevet eller slettet.

Han kom også med et innstendig fredsbudskap, slik det er vanlig påskesøndag, der han ba om en øyeblikkelig våpenhvile i verdens kriger.