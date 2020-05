Spørsmålet er om endringene i kjønnsroller vil vare når koronatiltakene fjernes.

Japanske Susumu Kataoka kjedet seg hjemme under koronaen og tok frem dronen sin for å kjøre den noen runder rundt bygningen han bor i med kone og to små barn. Bildene la han ut på sosiale medier.

Det syntes ikke kona hans Aki Kataoka noe om, skriver The New York Times. Hvis mannen hennes hadde tid til å leke seg med en drone, burde han ikke bruke mer tid på oppgaver i hjemmet og pass av barna?

21 mot 210 oppgaver

Susuma Kataoka mente at han bidro med sin del av husarbeidet. Og skrev en liste på 21 oppgaver han gjør med jevne mellomrom hjemme. Da kontret kona. Hun åpnet et regneark og gikk systematisk til verks. Det hun var ferdig viste listen 210 oppgaver som hun gjennomfører.

– Jeg ville virkelig at han skulle forstå hvor mye jeg faktisk gjør hjemme, sier hun til avisen.

Susumu Kataoka la ut konas liste over oppgaver hun gjorde hjemme på Twitter og skrev at de hadde vært i fare for å ta ut en «koronaskilsmisse». Meldingen er blitt delt over 22.000 ganger:

Forsøker å bidra mer hjemme

Japanske myndigheter har forsøkt å hindre spredning av koronaviruset ved å oppfordre til hjemmekontor. For arbeidende par har det fremhevet forskjellene mellom kvinner og menns bidrag i hjemmet.

Menn som vanligvis bare ser familiene sine kort om morgenen og kvelden har tilbrakt hele dager hjemme under Japans unntakstilstand på grunn av pandemien. Det har gitt dem innsyn i hvor mange oppgaver som faktisk må gjøres i hjemmet, skriver The New York Times.

For Susumu Kataoka har det ført til at han forsøker å bidra mer hjemme. Japan-eksperter tror imidlertid det må mer til enn en kort periode med hjemmekontor for å endre kjønnsrollene i landet.

De tradisjonelle kjønnsrollene står ennå sterkt

Professor i Japan-studier ved Universitetet i Oslo, Reiko Abe Auestad, mener at koronakrisen ikke vil føre til noen varige endringer i likestillingen mellom kvinner og menn i soloppgangens land.

– Det er et kjent faktum at japanske menn ikke bidrar mye i hjemmet. Det må nok mer til enn litt hjemmekontor i en begrenset periode for at det skal endre seg, sier hun.

Privat

Blant rike land står Japan i en særstilling med lav grad av likestilling mellom kvinner og menn. Auestad mener det er flere grunner og trekker blant annet frem familieideologi og en krevende arbeidskultur.

Arbeidskultur : Japanere har noen av verdens lengste arbeidsdager og har et ord for å dø av overarbeid, karoshi. Et arbeidsliv hvor det ikke er uvanlig med over ti timers arbeidsdager er vanskelig å kombinere med barn. Og selv om det er lov å ta ut ferie, er det mange som ikke tør, forklarer Auestad.

: Japanere har noen av verdens lengste arbeidsdager og har et ord for å dø av overarbeid, karoshi. Et arbeidsliv hvor det ikke er uvanlig med over ti timers arbeidsdager er vanskelig å kombinere med barn. Og selv om det er lov å ta ut ferie, er det mange som ikke tør, forklarer Auestad. Den mannlige forsørgermodellen: De tradisjonelle kjønnsrollene står ennå sterkt. Kvinner skal først og fremst ta vare på barn, gamle foreldre og svigerforeldre og ektemannen. Menn skal jobbe og brødfø familien.

Eugene Hoshiko / Pool AP

Statsminister Shinzo Abe har gjennom sine reformer, populært kalt Abenomics, prioritert å få flere kvinner i arbeid. Dette er derimot ikke et likestillingstiltak:

– Landet sliter med en raskt aldrende befolkning og lave fødselstall. Samtidig er det bred politisk enighet om at økt innvandring ikke er deres løsning. Dermed prøver man å få økt sysselsetting blant kvinner. Men det har ikke vist nevneverdige resultater, sier Auestad.

Tegn til endring også i Japan

Guro Korsnes Kristensen, professor i kjønns-, likestilling- og mangfoldsstudier ved NTNU, er med i det forskningsrådsfinansierte prosjektet «Norway-Japan: Bridging Research and Education in Gender Equality and Diversity».

NTBNU

Korsnes Kristensen tror det er mulig å endre kjønnsrollene også i Japan, men at det kan ta tid.

– Selv om det er mye som ser ut til å gå overraskende sakte, så er det også tegn til endring. Blant annet er det stadig flere unge japanske menn som engasjerer seg i foreldreskapet. Det er også mange japanske kvinner som gjør karriere, men når de får barn er det fortsatt slik at mange forlater arbeidslivet for å fokusere på barneomsorg og husarbeid, sier Kristensen.

– Handler også om strukturelle forhold

Dette handler imidlertid ikke nødvendigvis bare om kjønnsnormer og tradisjonelle valg, men også om strukturelle forhold som skattesystem og kostbare barnehager, mener Kristensen.

– Man kan se for seg at det å bli «tvunget» inn i noen nye oppgaver som følge av koronaepidemien, kan bidra til å etablere noen nye mønstre og praksiser. Samtidig vet vi at det tar tid, og at det er lett å falle tilbake til gamle mønstre når de øvrige funksjonene går tilbake til det samme, sier hun.