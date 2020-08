Trumps rådgiver Kellyanne Conway slutter brått

Kellyanne Conway slutter som president Donald Trumps politiske rådgiver av hensyn til familien, ifølge The Washington Post.

24. aug. 2020 06:12 Sist oppdatert nå nettopp

Conway har vært en av Trumps lengstsittende og nærmeste rådgivere. Hun ledet også Trumps valgkamp i 2016. Den sikret ham presidentembetet. Hun var den første kvinnen som ledet en kampanje til seier, ifølge Reuters.

– Dette er mitt valg, helt og holdent. Med tiden vil jeg kunngjøre mine fremtidige planer, skriver Conway i en uttalelse gjengitt av The Washington Post.

Hun sier hun gir seg for å bruke mer tid sammen med familien, og sier at det fra nå av blir «mindre drama og mer mamma».

Kellyanne Conway har holdt seg fast i en administrasjon med hyppig utskifting gjennom årene. Noe av det hun nok vil huskes best for i jobben, er frasen «alternative fakta». En påminnelse: Trumps tidligere pressesekretær Sean Spicer fikk kritikk for å påstå at Trumps innsettelse fikk rekordoppslutning. Conway forsvarte Spicer ved å si at han presenterte «alternative fakta». Se video av intervjuet på NBC under:

Profilert datter tvitret om foreldrene

Conways 15 år gamle datter Claudia har fått oppmerksomhet for det hun har delt i sosiale medier. På Twitter har hun delt sin ærlige mening om både foreldrene og politikk. Søndag skrev hun, etter en rekke meldinger om farens politiske ståsted og morens rolle i Republican National Congress (RNC), altså det republikanske partiets landsmøte.

Hun avsluttet rekken av Twitter-meldinger med å si at hun trengte en pause for å pleie sin mentale helse. Samtidig oppfordret hun følgerne til å ikke hate foreldrene.

Claudia Conway har over 380.000 følgere på Twitter.

Gift med Trump-motstander

Conways ektemann, George Conway, ble vurdert som USAs regjeringsadvokat. Da han ikke fikk jobben, kalte Trump ham en «taper» og «ektemannen fra helvete».

George Conway er kritisk til presidenten, og har hatt en rolle i «The Lincoln Project». Det er en gruppe republikanere som aktivt kjemper for at Donald Trump ikke skal bli gjenvalgt i høst. Mandag trakk George Conway seg fra sin rolle i prosjektet. Også han gjør det av hensyn til familien, skriver The Hill.

