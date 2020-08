Opposisjonslederen i Hviterussland sier hun er klar til å overta

Opposisjonslederen i Hviterussland, Svetlana Tikhanovskaja, sier at hun er klar til å overta styringen av landet.

Svetlana Tikhanovskaja sier at hun er klar til å overta etter president Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland. AP / NTB scanpix

17. aug. 2020 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

Hviterusslands mangeårige president Aleksandr Lukasjenko vant ifølge det offisielle resultatet valget 9. august med over 80 prosent av stemmene.

Svetlana Tikhanovskaja fikk under 10 prosent av stemmene, men opposisjonen hevder at det fant sted omfattende valgfusk og at hun derfor er valgets rette vinner.

Etter valget har det vært omfattende protester i Minsk og andre hviterussiske byer, med krav om Lukasjenkos avgang.

Tikhanovskaja, som befinner seg i eksil i Litauen, sier nå at hun er klar til å overta styringen av Hviterussland.

– Jeg ønsket ikke å bli politiker. Men skjebnen gjorde at jeg nå befinner meg ved fronten i en konfrontasjon mot vilkårlig styre og urettferdighet, sier 37-åringen.

– Jeg er klar til å ta ansvaret og bli en nasjonal leder i denne perioden, sier Tikhanovskaja.

