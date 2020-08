De er Nato-allierte, men historiske rivaler. Nå øker spenningen mellom Tyrkia og Hellas igjen.

I utgangspunktet handler konflikten om gass. Men bak ligger en blytung bagasje som gjør at flere frykter en militær konfrontasjon.

Greske krigsskip deltar i en militærøvelse i det østlige Middelhavet hvor det er spenning mellom rivalene Hellas og Tyrkia om rettigheter til gassfunn. Det greske forsvarsdepartementet/ AP/NTB scanpix

John Hultgren Korrespondent i Midtøsten

30. aug. 2020

Den økte spenningen i det østlige Middelhavet har allerede brakt inn andre storspillere. Frankrike har engasjert seg på Hellas’ side, mens Tyskland prøver å megle. Egypt, Emiratene og Italia har meldt sine interesser, mens Natos-generalsekretær Jens Stoltenberg ber partene roe seg, snakke sammen og følge folkerettens regelverk.

Det ser foreløpig ikke ut til å ha noen beroligende effekt.

Lørdag innledet Tyrkia en militærøvelse i det østlige Middelhavet. Samtidig advarte landets visepresident Fuat Oktay om at Hellas’ planer om å utvide sitt territorialfarvann kan utløse væpnet konflikt mellom de to landene.

– Kan man vente at vi skal godta dette? Hvis ikke dette er en krigsårsak, hva er da en krigsårsak, sa Oktay ifølge NTB.

Hvem eier havbunnen?

Flere eksperter advarer nå om at konflikten har potensial i seg til å sende de Nato-allierte inn i en militær konflikt.

Så hva har egentlig skjedd?

Det er funnet store gass og oljeforekomster i det østlige Middelhavet i områder som både Tyrkia og Hellas hevder er deres.

Hellas baserer sine krav på det såkalte Sevilla-kartet som ble utviklet for EU tidlig på 2000-tallet. I henhold til kartet har også hver eneste av de små øyene rett til maksimalt territorialfarvann, uansett hvor nær kysten av Tyrkia de ligger.

Tyrkia avviser dette og hevder det på en urettferdig måte angriper landets økonomiske sone.

Landene er derfor sterkt uenige om hvem som egentlig har tilgang til hva. Tyrkia har sendt ut boreskip som gjennomfører leteboring. Det gjør de med en til dels slagferdig militær eskorte.

Og tirsdag sendte Hellas militære skip til området for å gjennomføre en militærøvelse sammen med Frankrike, Italia og Kypros som et svar på at Tyrkia mandag kunngjorde at en omstridt seismisk undersøkelse som Hellas mener er ulovlig, skal fortsette.

Marineøvelsen er en del av det som skaper ytterligere spenning i det østlige Middelhavet. EUs forsvarsministere møtes tirsdag for å prøve å finne en løsning på feiden mellom to Nato-allierte. Det greske forsvarsdepartementet/ AP/NTB scanpix

Avtale med Libya

Bakgrunnen er også en avtale som Tyrkia inngikk med den FN-godkjente ledelsen av Libya i fjor. Avtalen gir Tyrkia enerett til å utvinne naturressurser fra havbunnen i en korridor fra Tyrkia til Libya. Hellas anser en del av dette området som sin kontinentalsokkel og kommenterte avtalen som latterlig. Athen viste blant annet til at den greske øya Kreta ligger midt i korridoren.

Tidligere i august signerte Egypt og Hellas en avtale som ble møtt med sterk motvilje i Ankara.

– Det østlige Middelhavet er blitt et sted med høyt spenningsnivå, kommenterer den franske forsvarsministeren Florence Parly.

Så konflikten handler altså om en uenighet om tilgang til energi. I hvert fall delvis.

Men ettersom Hellas og Tyrkia er gamle rivaler, handler det også om veldig mye mer.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med det tyrkiske boreskipet «Faith» i bakgrunnen. Turkish Presidency/AP/NTB scanpix

Hagia Sofia og Kypros

Sist landene var i ordkrig, var i sommer da det kanskje mest kjente landemerke i Istanbul, Hagia Sofia, ble gjort om til moské. Hagia Sofia var kirke fra 500-tallet til 1453 da tyrkerne inntok byen. Da ble den omgjort til moské. I 1935 ble den omgjort til museum, men i sommer bestemte Tyrkias president at byggverket igjen skal bli en moské, noe som provoserte grekerne kraftig.

I bakgrunnen ligger også konfliktøya Kypros og lurer. Kypros er delt i to etter at tyrkerne erobret den nordlige delen som svar på et militærkupp i 1974 som hadde som mål å forene Kypros med Hellas. Republikken Nord-Kypros er kun anerkjent av Tyrkia. Til tross for stort engasjement fra FN og et antall runder med megling, har ikke partene klart å bli enige.

Den greske delen av Kypros ble medlem av EU, men en folkeavstemning hindret sammenslåing med den nordlige delen. Nå er Tyrkias muligheter til å bli medlem av unionen i realiteten minimale.

Og selv om denne konflikten altså går mange år tilbake, er den blitt brennaktuell på grunn av kampen om naturressursene.

– Gassreservene i disse havområdene har endret alt i løpet av de siste fem årene, sier seniorforsker Michael Tanchum ved Austrian Institute for European and Security Studies til CNN.

Nato-sjef Jens Stoltenberg besøkte i går Tysklands forbundskansler Angela Merkel og deltok på et møte med EUs forsvarsministere som forsøkte å dempe spenningen i det østlige Middelhavet. REUTERS/NTB scanpix

Nato-bekymring

At det er to Nato-medlemmer som igjen er havnet i klinsj, gjør saken vanskelig også for Nato-sjefen. Stoltenberg kommenterte saken torsdag på vei inn i et uformelt møte mellom EUs forsvarsministere i Berlin.

– Vi er bekymret for situasjonen og takker for deres anstrengelser for å finne en vei ut av den spente situasjonen, sa Stoltenberg i et kort pressetreff sammen med den tyske forbundskansleren Angela Merkel.

Han understreket at dialog og nedtrapping er i alles interesse og gjentok at situasjonen må løses i solidaritet og i tråd med folkeretten.

– Vi er også bekymret fordi dette skjer mellom allierte. Tyskland jobber for å dempe spenningen, sa Merkel.

