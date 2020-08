Lukasjenko talte til sine tilhengere

Hviterusslands mangeårige president Aleksandr Lukasjenko oppfordret til forsvar av landet da han talte til sine støttespillere i sentrum av hovedstaden Minsk.

Flere hundre mennesker deltok søndag i en støttemarkering for president Aleksandr Lukasjenko på Uavhengighetsplassen i hovedstaden Minsk. Sergej Grits / AP / NTB scanpix

NTB

16. aug. 2020 12:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa presidenten søndag.

Busser har fraktet Lukasjenko-tilhengere inn til byen, melder BBC. Her har de vist sin støtte til den omstridte presidenten som har sittet med makten i Hviterussland siden 1994.

Det er kommet meldinger om offentlig ansatte som angivelig har fått ordre om å delta i støttemarkeringen.

Senere på dagen planlegger Lukasjenkos motstandere en demonstrasjon som de håper blir en av de største så langt.

