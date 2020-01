Svensk direktør tiltalt for drap på norsk kvinne

Mannen ble pågrepet i august.

– Jeg har tiltalt mannen for mord på sin samboer i parets bopel. Den tiltalte mannen benekter forbrytelsen, men sier at han ikke har noen erindring av hendelsen. Vi har derfor lagt et puslespill med hjelp av fremfor alt tekniske beviser for å utrede hva som har skjedd, sier aktor Christina Voigt.

Kvinnen ble funnet død i leiligheten etter at naboer hørte skrik og bråk. De skal også ha sett at en kniv ble kastet. Allikevel tok det drøyt to timer fra politiet fikk beskjed til de var på plass.

Det er åpnet etterforskning for å kartlegge mulig tjenestefeil hos politiet.

Ifølge Aftonbladet var mannen toppsjef i et konsern som omsatte for hundretalls millioner svenske kroner.