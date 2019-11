USA fordømmer volden i Hongkong

– USA følger situasjonen i Hongkong med dyp bekymring, sier talsperson Morgan Ortagus i det amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse mandag.

Det har rådet kaotiske tilstander i Hongkong etter nye sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Mandag ble en mann påtent av maskerte demonstranter, og en demonstrant ble skutt av politiet. Tilstanden til begge to omtales som kritisk.

– Vi fordømmer volden fra begge sider, og vi uttrykker vår sympati til ofrene for volden uavhengig av deres politisk ståsted og ber alle parter – politi og demonstranter – om å utøve tilbakeholdenhet, fortsetter Ortagus.

Carrie Lam fordømmer volden

Ortagus sier i uttalelsen at de også ber Kina overholde sine løfter om at Hongkong skal «nyte en høy grad av autonomi», og at befolkningens menneskerettigheter og ytringsfrihet skal respekteres.

Hongkongs leder Carrie Lam sier hun fordømmer volden i byens gater. Ifølge henne er over 60 personer innlagt sykehus som følge av sammenstøtene.

Tirsdag var det nye demonstrasjoner i storbyen, der politiet avfyrte tåregass på et universitetsområde, skriver Reuters. Flere skoler og universiteter har avlyst undervisningstimer som følge av urolighetene. Noen toglinjer gikk heller ikke, og flere veier var stengt for andre dag på rad.

Krever demokratiske reformer

Masseprotestene i Hongkong, som har hatt delvis selvstyre siden Storbritannia tilbakeførte territoriet til Kina i 1997, ble utløst av et omstridt lovforslag som åpnet for å utlevere personer til strafforfølgelse i Kina.

Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestene mot Hongkongs Beijing-støttede ledelse har siden økt i styrke.