Spent situasjon i Bolivia – FN maner til ro

Tirsdag ble det meldt inn at ytterligere ni personer var skadet i sammenstøt mellom demonstranter, som bestrider valgresultatet, og støttespillere av valgvinner og sittende president Evo Morales.

FNs kontor i hovedstaden La Paz understreker i en kunngjøring til politikere, samfunnsledere og innbyggerne i Bolivia at det er «viktig og haster» med å få redusert spenningene i landet og avstå fra alle voldelige handlinger.

Urolighetene brøt ut da Morales vant første valgrunde med akkurat nok stemmer til å slippe en valgrunde nummer to. For å gjøre det, må man vinne valget med mer enn 10 prosentpoeng. Morales fikk en oppslutning på 47 prosent, mens motstanderen Carlos Mesa sto med 36,5 prosent av stemmene.

I ettertid har Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) sagt at den ønsker å gjennomføre en granskning av valgresultatet. Medieminister Manuel Canelas bekreftet tirsdag at regjeringen forplikter seg til ta følgene av funnene OAS gjør ved en gransking. Det holder ikke for opposisjonen og Mesa, som krever annullering og nytt valg.

Visepresident Alvaro Garcia Linera gikk tirsdag ut og ba igjen Mesa støtte en gransking, og kalte ham en dårlig taper. Han anklaget Mesa for å ha satt i gang protestene som har ført til at minst 30 personer er skadet så langt. Mesa står fast ved at omvalg er det eneste som får en slutt på uroen.

OAS, EU og den katolske kirken i Bolivia har alle bedt om at det blir avholdt en andre runde i valget.