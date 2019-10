Fjerde person pågrepet etter lastebiltragedien i England

Det melder britiske medier.

Det skjer samtidig som politiet og rettsmedisinere vil starte obduksjonen av likene som ble funnet i kjølecontaineren i Essex onsdag. De 39 personene er ennå ikke identifisert og nasjonaliteten er ikke avklart, men politiet tror de er kinesiske statsborgere.

SIMON DAWSON, REUTERS/NTB scanpix

Leter i flere land

Folk i nabolaget hadde meldt fra om at de tidligere har funnet henslengte pass og sett at grupper med migranter ble flyttet fra lastebiler til busser ved havneområdet. Men ifølge The Times førte ikke observasjonene ved havnen i Purfleet til bedre kontroll.

Grenseinspektører har tidligere advart om at flere tyr til ruten Zeebrugge-Purfleet etter at kontrollen i storhavnen Calais i Frankrike har blitt skjerpet.

Onsdag ble 39 mennesker, trolig kinesiske statsborgere, funnet døde i en frysecontainer på et industriområde ved Grays i Essex.

Nå foregår det en intens etterforskning, den største i Essex-politiets historie, for å finne ut hvem som er ansvarlig for tragedien. De nøster nå opp i både traileren og containerens bevegelser.

Kjølecontaineren hadde blitt fraktet til Storbritannia fra Zeebrugge i Belgia. Styrelederen for havnen i den belgiske byen, Dirk De Fauw, tror de 39 døde alt før de kom til Storbritannia fordi frysevognen som regel er forseglet før den kommer til Zeebrugge. Spørsmålet er hvor den har vært og hvor den kom fra?

Sjåføren av traileren, en mann fra Nord-Irland, ble pågrepet med en gang. Ifølge britiske medier skal han ha svimt av da han åpnet bakluken på containeren og så de døde. Men dette er ikke bekreftet av politiet.

Fredag ble tre personer, en kvinne (38) og en mann (38) fra Cheshire og en 48 år gammel mann fra Nord-Irland, arrestert, mistenkt for drap og medvirkning til menneskesmugling.

48-åringen ble pågrepet på Stansted flyplass, opplyser Pippa Mills fra Essex-politiet.

FRANCOIS LENOIR, REUTERS/NTB scanpix

Undersøker nettverk

Tragedien minner britene om det som skjedde for 19 år siden. I 2000 ble en container med 58 kinesere funnet i den engelske havnebyen Dover, også den kom via Zeebrugge. De hadde prøvd å komme seg ut av lastebilen som skulle frakte tomater, men luften tok slutt og bare to av dem overlevde.

Da ledet etterforskningen frem til et kriminelt nettverk med forgreninger til flere land og koblet til kinesiske menneskesmuglere, såkalte «slangehoder» i Europa, ifølge The Independent.

Kina: Må straffes hardt

Den nasjonale enheten for etterforskning av alvorlig kriminalitet, National Crime Agency, er koblet på saken for å finne ut om et organisert nettverk kan stå bak det som skjedde denne uken.

Ifølge en rapport som det britiske innenriksdepartementet skrev i fjor, er kinesere den fjerde største nasjonaliteten blant ofre for det som omtales som moderne slaveri i Storbritannia.

Den kinesiske ambassaden i London skal ha sendt et eget team til Essex, der etterforskningen skjer.

– Vi håper at britene så snart som mulig kan bekrefte og avklare identiteten til ofrene, finne ut hva som har skjedd og straffe de ansvarlige hardt, sier talskvinne Hua Chunying i Kinas utenriksdepartement, ifølge Reuters.

Kritiserer britene

Den kinesiske avisen, Global Times, som står myndighetene i Bejing nær, skrev på lederplass fredag at Storbritannia må ta noe av ansvaret for tragedien.

– Forestill deg hvilke tiltak europeiske land ville satt i verk hvis titalls europeere døde på den samme måten? skriver avisen på lederplass, ifølge The Guardian.

Tragedien har ført til mye debatt i sosiale medier i Kina, og om hvorfor dette har skjedd.

Tian Ma, som forsker på kinesiske ofre for menneskesmugling ved Universitetet i Utrecht, sier til The Guardian at en svekket kinesisk økonomi kan føre til at flere legger ut på en slik reise. Hun mener at økonomiske forskjeller er den viktigste forklaringen på menneskesmugling.

– Hvis du ser på gjennomsnittslønnen i Storbritannia sammenlignet med Kina, er gapet enormt. Min forskning viser at noen blir gjeldsslaver på grunn av låneheier. Det kan ha tvunget dem til å forlate Kina, sier hun til avisen.